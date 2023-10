Hannover . In Hannover gab es einen schlimmen Unfall, so wie auch im Norden. Dort kam es auch zu einem verheerenden Brand. Der Überblick.

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn in Hannover ist der Fahrer des Wagens schwer verletzt worden. Der 60-Jährige hatte die herannahende Stadtbahn am Samstagabend wohl beim Abbiegen übersehen, wie die Feuerwehr mitteilte. Trotz Vollbremsung der Straßenbahn stieß sie mit dem Auto zusammen, das zwischen der Bahn und dem Bahnsteig eingeklemmt wurde. Einsatzkräfte befreiten den Autofahrer, der mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde. Die rund 25 Fahrgäste verließen die Stadtbahn unverletzt.

Es ist nicht die einzige Meldung, über die die Einsatzkräfte aus Niedersachsen am Sonntag berichten:

19-Jähriger bei Unfall in Itterbeck schwer verletzt

Bei einem Autounfall unter Alkoholeinfluss ist ein 19-Jähriger in Itterbeck (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verletzt worden. Der junge Mann fuhr am Samstagabend auf der Kreisstraße Richtung Itterbeck, als er mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte, wie die Polizei mitteilte. Warum er von der Straße abkam, war zunächst unklar. Der 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille.

Brand eines denkmalgeschützten Gebäudes: 250 000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einem denkmalgeschützten Gebäude in Hymendorf (Landkreis Cuxhaven) ist ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Bei dem Versuch, den Brand am frühen Samstagmorgen zu löschen, erlitt der 54-jährige Hausbesitzer Verbrennungen, wie die Polizei mitteilte. Ein anfänglicher Schwelbrand hatte sich zu einem Vollbrand des Dachstuhls entwickelt.

Weil der Brand früh entdeckt wurde, konnten alle Hausbewohner rechtzeitig das Gebäude verlassen. Der 54-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das denkmalgeschützte Haus wurde bei dem Brand fast vollständig zerstört. Die Polizei ermittelt.

Bewaffneter Mann in ICE festgenommen

Ein mit einer Schreckschusspistole und vier Messern bewaffneter Mann ist in einem ICE auf dem Weg von Köln nach Hamburg festgenommen worden. Der 50-Jährige habe zwei Bundespolizisten angerempelt, anschließend sein Shirt hochgezogen und seine am Gürtel befestigen Waffen gezeigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er wurde festgenommen. Bei einem außerplanmäßigen Halt in Bremen wurde er auf die Wache gebracht.

Die Waffe war nicht geladen, allerdings hatte er zwei volle Magazine dabei. Einen Waffenschein zum Führen in der Öffentlichkeit besaß er nicht. Außerdem fanden die Beamten ein Betäubungsmittel bei ihm. Weil er sich bei seiner Festnahme nicht wehrte, wurde er am Freitag entlassen. Die Waffe wurden beschlagnahmt, gegen den Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

dpa