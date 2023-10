Braunschweig. Auf der Mandelplantage in Thune hat Meier das erste Mal geerntet. Zahlreiche Sorten gedeihen hier. Wie schmeckt eine Braunschweiger Mandel?

An einem kühlen Herbstvormittag führt uns Markus Meier, besser bekannt als „Mandel Meier“, in seinen Garten im Braunschweiger Ortsteil Thune. Wobei das Wort „Garten“ für das, was Meier hier angepflanzt hat, nicht ganz passt: Es ist viel mehr Braunschweigs erste Mandelplantage, die dort entstanden ist. „Meinen Recherchen nach sogar die größte Mandelplantage Nordeuropas“, sagt Meier.