Salzgitter-Bad. Hans-Günter Gerhold weist auf fehlende Medienkompetenz hin. Was Schule mit Blick auf den Nahost-Krieg leisten sollte, skizziert er im Gespräch.

1100 Schülerinnen und Schüler erwartet Schulleiter Hans-Günter Gerhold am Mittwoch nach dem Ferienende zurück in den Klassenräumen. Auch am Gymnasium in Salzgitter-Bad wird dann der Krieg im Nahen Osten zwangsläufig ein Thema sein, der immer schrecklichere Bilder erzeugt. Zehn Prozent der Schüler an Gerholds Schule haben einen Migrationshintergrund. Wenig im Vergleich zu anderen Salzgitteraner Schulen. Befürchtungen, dass Ressentiments geschürt werden, hat Gerhold nicht. „Wir haben vor den Ferien weder antiisraelische noch muslimfeindliche Äußerungen aus der Schülerschaft vernommen“, sagt Gerhold im Gespräch.