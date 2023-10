Wernigerode. Ab dem 1. November gilt der Winterfahrplan. Die Selketalbahn und ein Abschnitt der Harzquerbahn werden wochenlang nicht bedient.

Der neue Winterfahrplan der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) tritt am 1. November in Kraft. Er ist bis zum 25. April 2024 gültig und enthält ein zeitweise eingeschränktes Fahrtenangebot. Denn wie in den Vorjahren nutzt die HSB die schwächer frequentierten Novembertage für Instandhaltungsarbeiten an Gleisen und Fahrzeugen.

Bedeutet: Zwischen dem 1. und 30. November werden keine Züge auf der Selketalbahn und dem Mittelabschnitt der Harzquerbahn zwischen Ilfeld-Neanderklinik und Drei Annen Hohe verkehren. Einen Ersatzverkehr mit Bussen werde es nicht geben, erklärt die HSB – alternativ sollen Touristinnen und Touristen Linienbusse nutzen.

Der Zugverkehr zwischen Wernigerode, Drei Annen Hohne und dem Brocken sowie zwischen Nordhausen und Ilfeld-Neanderklinik ist von den Streckensperrungen nicht betroffen und wird fahrplanmäßig durchgeführt.

So fahren die Harzer Schmalspurbahnen im Winter 2023/24

Nach dem Ende der Sperrpause fahren die Züge der Harzer Schmalspurbahnen dann ab dem 1. Dezember wieder auf allen Strecken des insgesamt 140,4 Kilometer langen Gleisnetzes. Auf der Harzquerbahn sind dies zum einen die Triebwagenverbindungen sowie zum anderen der mittägliche Dampfzug von Wernigerode zur Eisfelder Talmühle und zurück. Ein weiterer Dampfzug fährt auf der Harzquerbahn täglich vormittags von Nordhausen über Benneckenstein, Sorge und Elend zum Brocken und von dort am frühen Nachmittag wieder zurück. Insgesamt wird der höchste Harzgipfel im kommenden Winterfahrplan bis zu sechsmal täglich erreicht. An den Feiertagen zum Jahresende, während der Weihnachts- und Osterferien sowie an den Februar-Wochenenden fahren sogar bis zu neun Dampfzüge pro Tag auf den Brocken.

Auch auf der Selketalbahn zwischen Quedlinburg, Alexisbad, Harzgerode, Stiege, Hasselfelde und Eisfelder Talmühle rollt der Zugverkehr ab dem 1. Dezember wieder fahrplanmäßig. Bis zum 15. Dezember verkehren hier zunächst allerdings fast ausschließlich Triebwagen. Dampfzüge sind in diesem Zeitraum nur von Freitagmittag bis Sonntagnachmittag unterwegs. Wie bereits im vergangenen Jahr erfolgt hierbei die Zuführung des Dampfzuges ins Selketal immer freitags um 8.25 Uhr als fahrplanmäßige Zugfahrt ab Wernigerode über die Eisfelder Talmühle. Die Rückführung des Dampfzuges erfolgt bis zum 15. Dezember als ebenfalls öffentliche Fahrt immer sonntags um 14.13 Uhr ab Gernrode (Harz) und endet um 19.07 Uhr in Wernigerode. Ab dem 16. Dezember kehrt dann der tägliche Dampfbetrieb wieder auf die Selketalbahn zurück.

Informationen zum neuen Winterfahrplan sind auf der Homepage der HSB, telefonisch unter (03943) 558-0 sowie in allen Fahrkartenausgaben und Dampfläden des Unternehmens erhältlich.

red