Osterode. Der Harz ist ein Urlaubsziel. In ihm stecken aber auch viele schaurige Geschichten, die das Blut in den Adern gefrieren lassen. Perfekt für Halloween.

Tagsüber Urlaubsziel, nachts Horrorfilm -Kulisse: Der Harz hat es in sich

-Kulisse: Der Harz hat es in sich Schaurige Sagen und verlassene Gebäude laden in der dunklen Jahreszeit zum Fürchten ein

und verlassene Gebäude laden in der dunklen Jahreszeit zum Fürchten ein Für das perfekte Halloween-Foto sind hier 7 Orte zum Gruseln im Harz

Wer noch nach einem Ort sucht, um das Halloween-Outfit angemessen in Szene zu setzen, ist im Harz genau richtig. Manche Orte sind in dem sonst so schönen Wandergebiet bei Nebel, Dämmerung oder in vollkommener Dunkelheit gar zum Fürchten. In vielen Höhlen, verlassenen Gebäuden oder Waldstücken steckt außerdem eine lang zurückliegende Geschichte. Und auch heute sind noch volkstümliche Bräuche und geheimnisvolle Sagen bekannt – die perfekten Schauergeschichten für die dunkle Jahreszeit.

Auch als Drehort für Filmproduktionen wie der Netflix-Serie „Dark“ ist der Altkreis Osterode sehr beliebt. Wir haben uns die bekanntesten Grusel-Vorschläge der Harzer eingeholt. Wer also noch Horrorfilm-Material benötigt, der findet hier die 7 besten Anlaufstellen im Harz.

1. Perfekte Halloween-Kulisse: Das verlassene Lazarett in Sülzhayn

Ein Gebäude heimgesucht von vielen Krankheiten, Verletzungen und Tod. 1898 zählten vor allem Bergleute zu den Patienten in dem damaligen Sanatorium. Als Lazarett diente die Einrichtung in Sülzhayn später in Kriegszeiten. In der Nachkriegszeit wurde das Haus von der russischen Armee genutzt. Danach wurden dort vor allem Lungenkranke behandelt, später Querschnittsgelähmte. Allein die Geschichte des Gebäudes lässt einen erschauern.

Mittlerweile schafft das aber auch die Optik: Nachdem das Sanatorium nicht mehr den westlichen Ausstattungsstandards entsprochen hatte, wurde in Sülzhayn eine neue Klinik errichtet. Die ehemalige Knappschafts-Heilstätte wurde 1997 geschlossen und steht seither leer, dem Verfall überlassen. Nach einem Brand im Jahr 2018 wurde ein Teil des baufälligen Gebäudes im Jahr darauf abgerissen. Die Ruine gehört heute zu den „Lost Places“ im Harz und ist somit genau richtig für Schauergeschichten.

Zu DDR-Zeiten war es noch das Sanatorium „Am Steierberg“. Heute hat die Fassade durch den Leerstand mächtig gelitten. Für mehr Zerstörung sorgte der Brand 2018. © p | Kristin Müller

2. Eine alte Sage: Das Zwergenvolk in der Burgruine Sachsenstein

Eine Burgruine, von der nicht sicher ist, dass sie jemals fertig war. Der Bau der romanischen Festung begann vermutlich um das Jahr 1070. Die Burg Sachsenstein gehörte zu einer achtteiligen Kette an Burgen, die Heinrich IV. zu seinem Schutz rund um den Harz errichten ließ. Im Jahre 1074 jedoch musste er nach einer Niederlage gegen die aufständischen Sachsen die Burg abreißen lassen. Es ist also anzunehmen, dass sie nie ganz vollendet wurde. Auch zu einer Erneuerung kam es nie.

Heute sagt man der Ruine noch nach, dass dort ein Zwergenvolk gewohnt haben soll. Bei Dunkelheit also Obacht! Nicht, dass man in eins der „Zwergenlöcher“ fällt, in denen die kleinen Wesen gehaust haben. In der Umgebung um die Burg soll man sie noch entdecken können, es braucht nur ein wenig Fantasie.

Blick durch den nebeligen auf die Burgruine in Bad Sachsa. © HK

3. Legenden aus der Ritterzeit: Die Jungfrau an der Alten Burg in Osterode

Der Tod und das Jenseits übersteigt unsere Vorstellungskraft. Daher ist es nicht weit hergeholt, dass die Orte, wo die Toten vergraben liegen, in uns ein melancholisches, vielleicht sogar beklemmendes Gefühl auslösen.

Der Friedhof Osterode steht unter Denkmalschutz, nicht zuletzt, weil er in unmittelbarer Nähe und mit Blick auf die Osteroder Burgruine mitten im Herzen der Stadt liegt. Die Alte Burg besteht nur noch aus der Hälfte eines Bergfriedes. Einer alten Sage nach, lebte dort einst eine Jungfrau, die den Antrag eines Ritters abwies. Dieser überfiel mit seinem gekränkten Ego die Burg. Dabei wurde ein Priester erschlagen, der den Ritter verwünschte. Als der Ritter die Jungfrau ergreifen wollte, sprang diese aus dem Fenster und die Verwünschung erfüllte sich, die Burg brach zusammen. Der Ritter und sein Gefolge starben. Die Jungfrau soll in eine unterirdische Höhle gefallen sein, blieb aber unverletzt.

Wem die Geister also schon tagsüber auf dem Friedhof Angst einjagen, der kann sich dort in der tiefsten Finsternis erst recht fürchten, wenn einem vielleicht die Jungfrau erscheint. Vorsichtshalber sollte man aber ein Goldstück dabei haben, denn der Legende nach, lässt sie einen nur dann wieder gehen.

Der Friedhof Osterode, im Hintergrund die Burgruine der sagenumwobenen Alten Burg. © FMN | Michael Paetzold

4. Halloween bei Nebel: Der Hainbuchenwald bei Gieboldehausen

Ein Rundweg, der zum Spazieren einlädt: einmal durch den Hainbuchenwald. Auch er war einst von landesweiter Bedeutung, als es noch keine fossilen Brennstoffe wie Öl, Gas oder Kohle gab. Damals galt das Brennholz als wichtiges Naturgut, da kam der über acht Hektar große Wald ins Spiel. Mit der sogenannten Kopfholznutzung wurden die Hainbuchen in etwa zwei Metern Höhe zur Brennholz-Gewinnung geschnitten. Unter dem Schnitt konnte das Vieh weiter weiden. Auch heute noch bieten verwachsenen Bäume, von denen viele bereits über 100 Jahre alt sind, idealen Lebensraum für viele Tierarten wie Vögel oder Insekten.

Doch was den Wald für die Natur sehr wertvoll macht, kann bei Nebel und Kälte besonders unheimlich aussehen. Wenn die Hainbuchen ihre Blätter abgeworfen haben und nur noch die prächtigen Stämme den Weg abzeichnen, dann lausche man nur noch dem Wind, den knautschenden Schuhen auf dem Laub und den tierischen Waldbewohnern und das Halloween-Fieber kommt von ganz allein.

View this post on Instagram A post shared by Miroslaw Majewski (@miromajewski)

5. Ab mit dem Kopf bei schöner Aussicht: Der Galgenturm in Osterode

Der geschichtsträchtige Wartturm aus dem 13. Jahrhundert auf dem Ührder Berg süd-westlich von Osterode hat in früheren Zeiten noch einen wunderbaren Ausblick in alle vier Himmelsrichtungen geboten. Das diente vor allem dazu, den Verkehr zu überwachen. Der Turm war damals noch höher und nur mit einer Leiter zugänglich. 1966 wurde die verfallene Warte wieder zu einer Höhe von 5,80 Metern aufgemauert.

Seinen Namen hat der Galgenturm der daneben gelegenen Enthauptungsstätte zu verdanken, wo so mancher Verurteilter sein letztes Stündlein erlebt hat. Erzählt man die Geschichte seinen Freunden, am besten noch bei trüber Dämmerung, läuft es dem ein oder anderen vermutlich kalt den Rücken herunter.

Der Galgenturm auf dem Ührder Berg in Osterode. Neben der Warte wurden einst Enthauptungen vollzogen. © FMN | Harz Kurier

6. Archäologische Schätze aus der Einhornhöhle in Scharzfeld

Mit einer Länge von 700 Metern ist die Einhornhöhle die größte begehbare Höhle des Westharzes. Das alte Gestein ist etwa 270 Millionen Jahre alt und besonders beliebt bei Knochensammlern. Schon im Jahr 1583 sollen dort Knochen und Zähne gefunden worden sein, die damals dem Einhorn zugeordnet wurden. Das Fabelwesen galt als Heilmittel in der Medizin und ist bis heute Namensgeber für die Höhle in Scharzfeld. Die Knochenfunde stellten sich später als Überreste von Säugetieren heraus, in erster Linie des Höhlenbären.

Auch der Einhornhöhle werden verschiedene Legenden nachgesagt. So soll eine alte Wahrsagerin in der nahegelegenen Steinkirche gelebt haben, die Ratsuchenden auf ihrem Weg half. Krieger und ein Mönch in schwarzer Kutte seien eines Tages erschienen und sollen die Frau vertrieben haben. Beschützt wurde sie von einem Einhorn. Die alte Frau schloss sich danach der Hexengemeinde an. Der Mönch sei in einem Erdloch verschwunden, was zur Entdeckung der Einhornhöhle geführt habe.

Besonders magisch wirkt das Naturdenkmal, wenn das Licht durch die Öffnungen an der Höhlendecke strahlt. Falls das Bild einem bekannt vorkommt, der die Höhle noch nie besucht hat, liegt das vermutlich daran, dass sie auch als Drehort sehr gern genutzt wird. Sie hielt bislang schon für Filmdrehs her wie von der deutschen Netflix-Serie „Dark“, oder für Musikvideos wie von der regionalen Band „Lord of the Lost“. Um aber als Privatperson im tiefsten Innern einen Schnappschuss zu machen, muss sich an den Öffnungszeiten orientiert werden, da die Höhle heute nur noch mit einer Führung zu besichtigen ist.

Die magische Einhornhöhle in Scharzfeld verdankt ihren Namen früheren Knochenfunden, die lange als Einhornknochen gewertet wurden. © HK

7. Eine Schauergeschichte der Neuzeit: Das ehemalige Kur-Hotel in Bad Lauterberg

„Lost Places“, also verlassene Gebäude, gibt es im Harz viele. Das ehemalige Kur-Hotel in Bad Lauterberg hat seit Beginn des Jahres aber für besonders viel Aufsehen gesorgt. Der einstige Touristen-Magnet, eine der prachtvollsten Hotelanlagen am See im südlichen Harz, schon lange dem Verfall preisgegeben – zugewuchert, heruntergekommen und brüchig – ein Schatten seiner selbst und einer von vielen baufälligen Leerständen im Harz. Das allein sorgt schon für ein bedrückendes Gefühl und trostlose Stimmung. Aber damit nicht genug. Eine ganz neue Grusel-Ebene kam auf, als die Nachricht umherging, dass die neue Besitzerin des alten Hotels, Ute Kowalewski, der Reichsbürger-Szene angehört.

Nun war der letzte Stand, dass das Königreich Deutschland (KRD) dort nun an seiner neusten Filiale arbeitet und einen Kiosk eröffnet hat. An dem ehemaligen Kur- und Kneipp-Hotel soll ein Schulungszentrum des neuen Reichs um König Peter „Peter I.“ Fitzek, Anführer einer der mitgliederstärksten Reichsbürgerbewegung in Deutschland, entstehen. Zum Gruseln sind die Entwicklungen am sonst so schönen Wiesenbeker Teich damit in jeder Hinsicht.