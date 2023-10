Braunschweig. Die Frauen der Selbsthilfegruppe Krebs in Braunschweig spenden sich gegenseitig Halt. Eine Geschichte über Solidarität und Lebenswille.

„Krebs begleitet dich für den Rest deines Lebens“, erzählt Carola. Sie ist Mitglied der Frauenselbsthilfe Krebs in Braunschweig. Das Leben nach der Krebsbehandlung – es ist ein Leben mit Krebs. Alle Frauen in der Runde wissen das. Viele von ihnen sind mehrfach betroffen. „Als der Krebs das erste Mal wieder da war, als die Ärzte ihn wieder diagnostiziert haben – da wusste ich, was es für mein Leben in Zukunft bedeutet“, sagt Birgitt, die erste Vorsitzende der Gruppe. „Du bist ein Leben lang chronisch krank.“