Rammelsberg/ Clausthal-Zellerfeld. Untertagerettung der Bergwacht Harz übt mit Rettungsdienst des Kreises Goslar im Bergwerk Rammelsberg. Kreis kehrt zu drei Notarztstandorten zurück.

Funktioniert Telenotfallmedizin auch untertage? Dieser Frage gingen kürzlich die Fachgruppe Untertagerettung der Bergwacht Harz und der Rettungsdienst des Landkreises Goslar auf den Grund. Das Ergebnis der gemeinsamen Übung im Bergwerk Rammelsberg: ein klares Ja! Dank der erfolgreichen Installation der Telenotfallmedizin im Landkreis Goslar kehrt die Verwaltung außerdem wieder zu drei Notarztstandorten zurück. Das in der Rettungswache Clausthal-Zellerfeld stationierte Notarzteinsatzfahrzeug wird ab 1. Dezember daher nicht mehr besetzt.

Mit der Fachgruppe Untertagerettung im Altbergbau der Bergwacht Harz hat der Rettungsdienst des Landkreises Goslar die technischen Möglichkeiten der Telenotfallmedizin in nicht alltäglichem Terrain erprobt. Im Mittelpunkt stand dabei ein von Bergwachtmitglied Michael König entwickeltes System, das es ermöglicht, eine Audio- und Videokommunikation von untertage an die Erdoberfläche in Echtzeit herzustellen. Bei der Übung im Rammelsberg erfolgte dabei erstmals eine Verbindung zum System der Telenotfallmedizin des Rettungsdienstes.

Die Fachgruppe testet im Welterbe Erzbergwerk Rammelsberg zusammen mit dem Rettungsdienst des Landkreises Goslar die technischen Möglichkeiten der Telenotfallmedizin. © Bergwacht Harz | Stefan Sobotta

Telenotarzt ist vielseitig einsetzbar

Dank des Systems kann der Telenotarzt also die Retter der Bergwacht bei ihrem Einsatz im Bergwerk unterstützen. Genauso wie es auch im „Normalbetrieb“ mit den Notfallsanitätern des Rettungsdienstes erfolgt. Darüber informiert der Landkreis.

Dr. Tobias Steffen, Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes, wertet die Übung untertage als einen weiteren wichtigen Baustein bei der Weiterentwicklung der Notfallrettung: „Einsätze im Bergwerk bestimmen glücklicherweise nicht unseren Alltag, die Übung hat uns aber vor allem gezeigt, wie vielseitig die Einsatzmöglichkeiten des Telenotarztes sind. Ich bin überzeugt, dass wir hier noch viele weitere Fortschritte erzielen können.“

Die Übung im Erzbergwerk Rammelsberg zeigt, dass die medizinischen Daten einer Person sich auch gut von untertage an den Telemediziner senden lassen. © Bergwacht Harz | Stefan Sobotta

Auch Stefan Sobotta, Sprecher der Bergwacht, betont, „dass wir unsere Technologie von untertage nach übertage erfolgreich in das System der Telenotfallmedizin des Landkreises Goslar integrieren konnten, ist nach meiner Auffassung eine tolle Entwicklung in der modernen Notfallmedizin, denn sie eröffnet Möglichkeit auch in entlegenen Winkeln fachlich versiert zu helfen.“

1.000 Meter lange Leitung in Stollen verlegt

Für die Übertragung von Audio- und Videosignalen aus dem Bergwerk wurde unter anderem eine über 1.000 Meter lange Leitung bis in den Bereich des Rathstiefsten Stollen verlegt.

Untertageretter Christian Rector und die anderen Beteiligten zeigten sich begeistert von der Qualität der Video- und Tonsignale, die ihn aus den mittelalterlichen Grubenräumen direkt mit dem Telenotarzt des Landkreises Goslar verbanden. Alle Vitaldaten des Patienten konnten dabei live mit Notarzt verfolgt und beurteilt werden.

Landkreis Goslar kehrt zu drei Notarztstandorten zurück

Der Landkreis Goslar hat zudem entschieden, zum 1. Dezember 2023 zur langjährig bewährten Anzahl von drei Notarztstandorten zurückzukehren. Die Begründung: die erfolgreiche Implementierung des Telenotfallmediziners und ein rückläufiges Einsatzgeschehen.

Das seit Mai 2021 an der Rettungswache Clausthal-Zellerfeld stationierte Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) wird vorerst nicht mehr besetzt. Landrat Dr. Alexander Saipa erläutert: „Der Telenotarzt hat sich etabliert und dazu beigetragen, die Kompetenz der Notfallsanitäter vor Ort maximal zu erweitern. Die rettungsärztliche Versorgung im gesamten Kreisgebiet ist sichergestellt und hat sich durch den umfangreichen Einsatz des Telenotarztes sogar noch verbessert. Mit dem Telenotarzt haben wir ein System etablieren können, das sich von den bisherigen Versorgungsstandards abhebt. Wir nehmen also nichts weg, sondern sind besser aufgestellt als zuvor. Das bestätigt auch das über Ländergrenzen hinweg gehende Interesse. Und vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden, die Anzahl der Notarztstandorte auf das langjährig etablierte Maß zu reduzieren. Dies erfolgt zunächst versuchsweise.“ Das mittelfristige Ziel sei jedoch, kosteneffizient zu arbeiten, sodass eine dauerhafte Einstellung des vierten Standortes nicht ausgeschlossen sei.

Telenotfallmedizin 2021 im Landkreis Goslar eingeführt

Die Telenotfallmedizin ist ein Erfolgsmodell. Anfang 2020 eingeführt, werden heute rund ein Drittel der Einsätze telenotfallmedizinisch behandelt. Dadurch wird die Kompetenz der vor Ort aktiven Notfallsanitäter durch den Telenotarzt maximal erweitert. Das Modell soll landesweit eingeführt werden. © Landkreis Goslar | Landkreis Goslar

Mit der Einführung der Telenotfallmedizin zum Januar 2021 standen zum ersten Mal vier Notärzte rund um die Uhr für die rettungsdienstliche Versorgung im Landkreis Goslar zur Verfügung. Davor wurde das Einsatzaufkommen stets mit drei NEF absolviert.

Eine aktuelle Analyse des Einsatzgeschehens der vergangenen Jahre zeige laut Landkreis Goslar, dass die Zahl der Einsätze tendenziell falle. Es werde mit einem Rückgang um ein knappes Drittel gerechnet.

Landrat Dr. Saipa ergänzt: „Der in Clausthal-Zellerfeld stationierte Notarzt war im Schnitt nur noch zehn Prozent der vor Ort eingesetzten Zeit im Einsatz. Diese Auslastung rechtfertigt in unseren Augen keine dauerhafte Stationierung. Ferner gehen wir davon aus, dass die Zahl der telenotfallmedizinischen Einsätze noch weiter steigen wird. Dies ist im Übrigen auch erklärte Strategie des Bundesgesundheitsministeriums.“

Das System der Telenotfallmedizin soll nach dem erfolgreichen Piloteinsatz in Goslar auch niedersachsenweit eingeführt werden.

Die Fachgruppe Untertagerettung im Altbergbau

Die Fachgruppe Untertagerettung im Altbergbau ist eine spezielle Einheit innerhalb der Bergwacht Harz mit Mitgliedern aus ganz Deutschland. Die Expertinnen und Experten für Altbergbau aus ganz Deutschland arbeiten schwerpunktmäßig in verlassenen Bergwerken. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Kommunikation zwischen dem Einsatzort tief unter der Erde mit der Oberfläche.

