Hannover. Einmal im Lotto gewinnen: Dieser Traum ist für zwei Niedersachsen am Samstag in Erfüllung gegangen. Sie erhalten nun jeweils fast zwei Millionen Euro.

Es ist der Traum eines Jeden, der Woche für Woche seine Zahlen auf dem Lotto-Schein ankreuzt: Einmal richtig abräumen, einmal im Idealfall sechs Richtige haben und ein paar Millionen Euro „einsacken“. Genau dieser Wunsch ist am vergangenen Wochenende für zwei Menschen aus Niedersachsen Wirklichkeit geworden: Mit sechs getippten Gewinnzahlen lagen die beiden Spielteilnehmer am Samstag richtig, sodass sie in der Gewinnklasse 2 nun je 1.998.120,10 Euro erhalten. Dies hat Lotto Niedersachsen am Montagmorgen in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Demnach nahm einer der Neu-Millionäre an Lotto 6aus49 mit zehn getippten Feldern für eine Ausspielung in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen im Landkreis Stade teil. Der zweite niedersächsische Gewinner gab seine Tipps in Form von zwölf Feldern ebenfalls für eine Ausspielung im Internet unter lotto-niedersachsen.de ab.

Lotto Niedersachsen: Insgsamt in diesem Jahr schon 20 Spielteilnehmer, die in Millionenhähe „abräumten“

Ein weiterer Spielteilnehmer aus Niedersachsen traf bei der Samstagsziehung von Lotto 6aus49 zwar nicht die richtigen Gewinnzahlen, er nahm jedoch auch an der Zusatzlotterie Super 6 teil und hatte Glück: Alle sechs Ziffern seiner Spielschein-Nummer stimmten mit den gezogenen Gewinnzahlen überein. Somit erhält der noch unbekannte Gewinner 100.000 Euro in der Gewinnklasse 1.

Insgesamt konnten sich bereits 105 niedersächsische Spielteilnehmer im Jahr 2023 über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen freuen – 20 davon in Millionenhöhe.

red