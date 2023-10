Hannover. Landesweit fehlt massiv günstiger Wohnraum. Daher plant das Land, ab 2024 selbst zu bauen. Was bringt das? Das sagt eine Braunschweiger Bauexpertin.

Das Land Niedersachsen will einem Zeitungsbericht zufolge wegen des wachsenden Wohnungsmangels in Zukunft selber bauen. Mit Hilfe einer neuen Landeswohnungsbaugesellschaft ab 2024 sollten in den kommenden zehn Jahren bis zu 10.000 neue Wohnungen entstehen, berichtete die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) in ihrer Montagsausgabe und beruft sich auf Bauminister Olaf Lies.

Ein Großteil davon sollten geförderte Sozialwohnungen sein. „Wir sind in der Abstimmung, die Zielsetzung ist, zu Beginn des nächsten Jahres die Gesellschaft zu haben“, sagte der SPD-Politiker der Zeitung. Das Hauptgeschäft der neuen Gesellschaft werde der Bau neuer Wohnungen sein, kündigte Olaf Lies an.

Landeswohnungsbaugesellschaft im Koalitionsvertrag vereinbart – 100 Millionen Startkapital

„Sie wird möglicherweise auch Wohnungen kaufen, das hängt ganz wesentlich vom Markt ab“, so der Minister weiter. SPD und Grüne hatten die Gründung einer Landeswohnungsbaugesellschaft in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, das Startkapital soll dem Bericht zufolge 100 Millionen Euro betragen.

Lies erklärte, er halte es für möglich, mit dem Startkapital in den ersten Jahren bis zu 1700 neue Wohnungen zu entwickeln. Ziel sei es aber, auch darüber hinaus Wohnraum zu schaffen. „Insofern wird es darum gehen, dass in den nächsten Jahren immer wieder Mittel bereitgestellt werden“, sagte der niedersächsische Landesbauminister.

CDU: Mehr Anreize für privaten Wohnungsbau schaffen, weniger Bürokratie

Kritik an den Plänen kommt aus Reihen der Opposition. Die parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-Fraktion, Carina Hermann, nannte gegenüber unserer Zeitung die Gründung einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft ein „ideologisches Projekt“. Dieses stelle den falschen Weg dar, um dem Mangel an Wohnraum in Niedersachsen zu begegnen, erklärte sie. Eine derartige Wohnungsgesellschaft greife in den Markt ein, trete in Konkurrenz zu den privaten Investoren und Bauherren, treibe damit die Preise und erschwere so den Erwerb von privatem Wohneigentum.

Zudem müsse bezweifelt werden, dass Bauminister Lies genügend Geld für diese bürokratische Behörde bekomme, sagte Hermann weiter. „Stattdessen müssen wir die kommunalen, privaten und genossenschaftlichen Investoren stärken, da gerade diese die Situation vor Ort kennen und so einen Einblick in die Flächenplanung und die Bebauungspläne haben. Ebenso müssen wir das Bauen vereinfachen, Bürokratie abbauen und Anreize für private Bauherren und Investoren schaffen und damit das Bauen von Wohnungen und Häusern wieder attraktiv machen“, forderte sie.

Auch die im Landtag nicht mehr vertretene FDP hält nichts von dem Vorstoß, dass das Land nun selbst als Bauherr auftreten will. So hatten auch die Julis, die Jugendorganisation der Liberalen, die Pläne von Lies zuletzt scharf kritisiert. „Die Pläne zur Landeswohnungsbaugesellschaft lassen bisher eher auf eine neue Form der Beschäftigungstherapie schließen als auf ernstzunehmende Pläne für mehr Wohnraum in Niedersachsen. Seit Beginn der Legislatur reden SPD und Grüne von der Einführung und Finanzierung dieser Gesellschaft, doch ein Konzept konnte bisher nicht vorgelegt werden. Mit der Schaffung von weiteren Bürokratie-Instanzen wird keine einzige neue Wohnung gebaut“, meinte Juli-Landesvorsitzende Nadin Zaya.

Braunschweiger Bauexpertin: Land darf nicht mit Renditen rechnen

Skeptisch sind auch Bauexperten wie Professorin Tanja Kessel von der TU Braunschweig, wenn es um die Rentabilität eines solchen Projektes geht. In einer sehr schwierigen Lage am Wohnungsmarkt mit steigenden Kosten durch Inflation und Zinserhöhungen könne das Land nicht anders agieren als kommunale oder private Investoren. „Die investieren derzeit nicht, weil Bauen aktuell einfach zu teuer ist“, erklärte Kessel gegenüber unserer Zeitung. Eine ins Leben gerufene Landeswohnungsgesellschaft müsse mit demselben Kostendruck umgehen, wie die anderen Akteure am Markt auch. „Die können sich nicht andere Preise aussuchen, sind auch abhängig von Angebot und Nachfrage oder von der Verfügbarkeit des Materials.“

Das Land müsse, wenn es den Einstieg als Akteur im Wohnungsmarkt plane, Renditeerwartungen zurückschrauben. Es dürfe eigentlich gar keine geben, so Kessel, die an der TU Braunschweig den Lehrstuhl für Infrastruktur- und Immobilienmanagement am Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb innehat. Heißt im Umkehrschluss: Minister Lies müsse bereit sein, entstandene Mehrkosten, auch über die Kosten der Allgemeinheit, zu begleichen.

Verwahrlosen wieder Tausende von Wohnungen?

Wenn man sich bewusst mache, dass man mit den Objekten, die man als Land baue, keine Gewinne mache, besitze eine landeseigene Gesellschaft zumindest die Möglichkeit, an der Stellschraube der Mietpreisentwicklung zu drehen. „Fakt ist, es fehlt an Wohnraum für Menschen mit geringem bis mittlerem Einkommen in ganz Deutschland. Als Eigentümer von Wohnraum kann das Land Niedersachsen zumindest den Hebel der Investition nutzen, den steigenden Mietpreisen ein Stück weit entgegenzuwirken“, so Kessel.

Einen Hinweis gibt Kessel der rot-grünen Landesregierung dann aber doch noch auf den Weg: Landeswohnungsbaugesellschaften seien demnach keine niedersächsische Erfindung. Sie warnt aber davor, dass sich Geschichte wiederholt. „Das letzte Mal, als Wohnungen massenweise vom Besitz des Staates in private Hände übergegangen sind, war der Grund, dass Bundesbehörden nicht bereit waren, laufende Kosten für Instandsetzungen zu tragen.“ Langfristig drohe daher erneut eine „Verwahrlosung“ von Wohnraum, wenn das Land als Bauherr Mieten weit unter örtlichem Preisniveau anbiete. „Denn dann fehlt bei diesen vergleichsweise geringen Mieteinkünften erneut das Geld, um Wohnungen später, wenn es nötig wird, wieder auf den neuesten Stand der Technik zu bringen.“

red/dpa