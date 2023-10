Goslar. Auto kaput, aber 86-jähriger Autofahrer kann sich nicht an Unfall auf Fahrt von Liebenburg nach Goslar erinnern. Was ist passiert?

Das Auto ist beschädigt. Doch was ist passiert? Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 19. Oktober, vermutlich in den Mittagsstunden ereignete, sucht die Polizei Goslar nach dem Unfallort und einem möglichen Unfallbeteiligten.

Laut Bericht der Polizei war ein 86-jähriger Autofahrer auf der Wegstrecke zwischen Liebenburg bis zum Klinikum in Goslar vermutlich an einem Verkehrsunfall beteiligt.

Bei der Befragung durch die eingesetzten Polizeibeamten habe der Fahrer angegeben, mit seinem silbernen Hyundai i20 von seinem Wohnort in Liebenburg nach Goslar zum Krankenhaus gefahren zu sein. „Der Mann stand noch sichtlich unter dem Eindruck der Geschehnisse und konnte weder Angaben zum Unfallort noch zu einem möglichen Unfallbeteiligten machen“, heißt es seitens der Polizei.

Auto an der Front und den Seiten beschädigt

Der silberne Hyundai des 86-Jährigen wies Beschädigungen an der Fahrzeugfront sowie an beiden Seitenwänden auf. Auf der linken Seite fanden sich rote und weiße, an der rechten Seite schwarze Farbanhaftungen. Diese Spurenlage lasse der Polizei zufolge auf ein nicht unerhebliches Unfallgeschehen schließen.

Die Ermittlungen zu diesem mutmaßlichen Unfallgeschehen führt das zuständige Fachkommissariat der Polizei Goslar. Hinweise und Beobachtungen dazu nimmt die Polizei unter Telefon 05321/339-0 entgegen.

pol/kic