Braunschweig. Die Untersuchung wird nur in wenigen Fällen von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen, obwohl sie sehr genau ist. Woran das liegt.

Alle zwei Jahre erhalten Frauen zwischen 50 und 70 Jahren eine Einladung zum Brustkrebs-Screening. Im Brustzentrum vor Ort wird dann eine Mammografie vorgenommen; dabei werden vier Röntgenbilder von der Brust gemacht, erklärt Dr. Tina Siegmund. Sie ist Oberärztin der Senologie, das ist die Lehre der weiblichen Brust, am Brustzentrum des Klinikums Braunschweig. „Bei einem suspekten Befund wird das Ergebnis in einer Kommission besprochen“, erklärt sie. Die trifft sich einmal in der Woche; mit dabei sind Radiologen und Pathologen. Es folgt eine Ultraschalluntersuchung und gegebenenfalls eine Biopsie.