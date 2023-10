Seesen. Auf der B243 zwischen Bornhausen und Seesen kollidiert ein Autofahrer mit einem Pony. Polizei äußert Verdacht. Das ist passiert.

Bei Seesen ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pony getötet wurde. Das berichtet die Polizei Goslar.

Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Seesen ist demnach am Dienstag, 17. Oktober 2023, um 23 Uhr auf der B243 aus Bornhausen in Richtung Seesen unterwegs. Zu der Zeit herrscht starker Nebel. Als vor ihm auf der Fahrbahn ein Pony auftaucht, kann er eine Kollision nicht mehr verhindern, so die Polizei. Durch den Zusammenstoß verendet das Tier. Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit.

Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der nahegelegene Weidezaun, des dort eigentlich sicher eingefriedeten Tieres, beschädigt wurde und das Tier dadurch in den öffentlichen Straßenverkehr gelangen konnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Sachschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

pol/kic