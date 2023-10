Bad Harzburg. Das Wildkatzen-Erlebniszentrum des Nabu feiert sechsjähriges Bestehen. Freier Eintritt und tolle Preise warten am 20. Oktober 2023 auf Besucher.

Das Nabu Wildkatzen-Erlebniszentrum lädt am Freitag, dem 20. Oktober dazu ein, sein sechsjähriges Bestehen zu feiern. Der Eintritt ist zu diesem Anlass kostenlos. Lediglich um eine kleine Spende für die Arbeit des Wildkatzengeheges zum Schutz der Arten wird gebeten.

Bei Fütterung von Wildkatzen im Harz zuschauen

Und eine solche Spende ist im Wildkatzen-Erlebniszentrum gut investiert: In dem komfortablen und außergewöhnlich großen Gehege fühlen sich die wilden Verwandten der Hauskatzen nämlich überaus wohl. Das macht einen Besuch auf der Anlage auch so besonders, denn anders als oft in anderen Gehegen, bekommen die Besuchenden die Katzen tatsächlich zu Gesicht: Die Samtpfoten lassen sich durch die Tierpflegerinnen und Tierpfleger in der Regel gut mit Futter aus ihren Verstecken locken. Von der Aussichtsplattform können die Besuchenden dann ausgezeichnet beobachten, wie die kleinen Raubkatzen mit ihren Pfoten versuchen, das Futter zu erhaschen.

Das Wildkatzengehege in Bad Harzburg bietet den Besuchern einen einmaligen Einblick in das Leben der scheuen Tiere. Von den Zinnen des imposanten Zentrums aus kann man die Wildkatzen durch die Gehege streunen sehen. © NABU | mareike_sonnenschein

Insbesondere während der Fütterungszeiten sind die Chancen besonders hoch, die pelzigen Tiere zu sehen. Die Schaufütterungen finden um 11, 13, 15 und 17.30 Uhr statt. Außerdem lässt sich das Leben der Wildkatzen in einer interaktiven Ausstellung in den Räumen des Zentrums kennenlernen.

Es gibt auch eine interaktive Dauerausstellung. © NABU | mareike_sonnenschein

Erbsensuppe und Schmusen mit Hauskater Hugo in Bad Harzburg

Wenn der Anblick der prächtigen Tiere nicht ohnehin schon Grund genug ist, das Nabu Wildkatzen-Erlebniszentrum zu besuchen, dann locken zur Bestehensfeier zudem noch leckere Getränke, eine wärmende Erbsensuppe und viele tolle Preise, die im Rahmen einer Tombola verlost werden sollen. Hauskater Hugo wird natürlich auch dort sein: Anhand des Katzenseniors, der sich bereits in die Herzen der Besuchenden geschmust hat, lässt sich ausgezeichnet der Unterschied zwischen Haus- und Wildkatze erklären.

Wer Lust bekommen hat, kann von 10 bis 19 Uhr vorbeikommen und mitfeiern. Letzter Einlass ist um 18.30 Uhr.

Nabu Wildkatzen-Erlebniszentrum Öffnungszeiten:Mittwoch bis Sonntag 10 Uhr bis 16 Uhr, letzter Einlass 15:30 UhrSchaufütterungen: 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr (Bei starkem Regen keine Schaufütterung!)Gruppen auf Anfrage. Hunde sind nicht erlaubt! Eintrittpreise:Erwachsene 4,00 €/Kinder 2,50 €10er-Karte für Erwachsene 35 €Gruppenpreise auf AnfrageNABU-Mitglieder erhalten 50 Cent Ermäßigung Anfahrt:Marienteichbaude 1, an der B4, 38667 Bad HarzburgDie Buslinie 820 der KVG Braunschweig verbindet das NABU Wildkatzen-Erlebniszentrum im Stundentakt mit Bad Harzburg und Braunlage (Haltestelle: Marienteichbaude).

