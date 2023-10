Bovenden/Herzberg. Bund der Steuerzahler kritisiert Versorgungsansprüche des abgewählten Ersten Gemeinderats in Bovenden – ca. 500.000 Euro nach 16 Monaten Amtszeit.

Ein zerrüttetes Vertrauensverhältnis in unserer Region kostet uns Steuerzahler knapp eine halbe Million Euro. Wie das geht? Ein Erster Gemeinderat und allgemeiner Vertreter eines Bürgermeisters wird abgewählt. So passiert im Flecken Bovenden (wir berichteten). Diese Steuerverschwendung prangert jetzt das Schwarzbuch 2023 des Bundes der Steuerzahler (BdSt) unter „Extrem kurze Amtszeit – dafür üppige Versorgung“ an. Zuerst berichtete das Göttinger Tageblatt, dass der Fall Sascha Schwerin im Schwarzbuch gelandet ist.