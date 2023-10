Hannover: Mann fährt gegen Baum und stirbt trotz Reanimation

Ein Mann ist mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort gestorben. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zu Dienstag in der Ritter-Brüning-Straße nahe der Hochschule Hannover, wie diePolizei Hannover auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Ursache ist noch unklar. Die Ritter-Brüning-Straße sei nach einer Sperrung von wenigen Stunden (Stand 4.37 Uhr) wieder freigegeben worden.

Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Soltau

Bei einem Unfall in Soltau (Heidekreis) ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 55-Jährige war am Montagnachmittag von einem Auto erfasst worden und noch an der Unfallstelle gestorben, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Der 77-jährige Autofahrer habe das entgegenkommende und vorfahrtsberechtigte Motorrad übersehen und es beim Abbiegen erfasst, hieß es. Am Unfallort erhärtete sich nach Polizeiangaben der Verdacht, dass der Autofahrer unter Medikamenteneinfluss stehen könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Frau fährt mit Auto gegen Baum - schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist im Landkreis Osnabrück von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie sei am Montagabend schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Der Unfall passierte im Ortsteil Icker in der Gemeinde Belm. Wie es dazu kam, war zunächst unklar. Gegen 18.00 Uhr seien die Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Die Lechtinger Straße wurde bis kurz nach 23.00 Uhr gesperrt, so die Polizei.

Zusammenstoß in der Kurve: Zwei Autofahrer verletzt

Zwei Autofahrer sind zwischen zwei Ortschaften nördlich von Bremen mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen. Der Mann und die Frau wurden am frühen Montagabend in Krankenhäuser gebracht, teilte die Polizei Lüneburg der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zu Dienstag mit.

Ursache sei vermutlich zu schnelles Fahren auf regennasser Fahrbahn gewesen. Die beiden Autos seien in einer Kurve auf der Straße zwischen Ippensen und Ahrenswolde zusammengestoßen. An beiden Fahrzeugen sei ein Totalschaden entstanden. Die Sperrung der Kreisstraße war auch am frühen Dienstagmorgen noch nicht aufgehoben.

Großbrand in Grippel vernichtet Stall und Wohngebäude

Ein schwerer Brand in Grippel im Landkreis Lüchow-Dannenberg hat am Montagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Die 170 Einsatzkräfte hätten nicht verhindern können, dass ein in einem Stall ausgebrochenes Feuer auf ein benachbartes Wohnhaus übergriff und dieses vollständig zerstörte, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Verletzt wurde niemand, die Bewohner des Hauses konnten sich den Angaben zufolge rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Um ausreichend Löschwasser an die Einsatzstelle zu bekommen, habe die Feuerwehr einen Pendelverkehr mittels Tanklöschfahrzeugen sowie Güllefässern von ortsansässigen Landwirten aufgebaut. Das Feuer habe sich jedoch rasend schnell ausgebreitet. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Der Sachschaden wird aktuell mit mehr als einer Million Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.