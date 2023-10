Ab März 2024 gibt es mehr ICE-Verbindungen über Braunschweig

In Braunschweig halten bald mehr Schnellzüge mit Fahrtziel Frankfurt oder Berlin. Möglich wird dies nach Abschluss der Ausbau-Arbeiten an der Weddeler Schleife. (Symbolbild)

Die Deutsche Bahn verbessert die Anbindung Braunschweigs an das ICE-Netz. Zwischen Kassel und Berlin wird es im nächsten Jahr ein zusätzliches Zugpaar mit Halt in Braunschweig geben. Dies hat das Unternehmen in einem Brief an Oberbürgermeister Dr. Thorsten Kornblum angekündigt, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

„Das sind gute Nachrichten“, kommentiert der OB. „Ein attraktives Fernverkehrsangebot stärkt Braunschweig und die Region, und ist ein wichtiger Baustein in der Mobilitätswende.“

Zu diesen Uhrzeiten halten zusätzliche ICE in Braunschweig

Von Berlin nach Kassel soll dann auch montags bis samstags ein ICE mit Halt in Braunschweig um 21.55 Uhr fahren – von Kassel nach Berlin auch dienstags bis samstags (statt bislang nur montags) mit Halt in Braunschweig um 8.59 Uhr. Alle zwei Stunden halten die Schnellzüge zwischen Frankfurt, Kassel, Braunschweig und Berlin künftig auch in Wolfsburg und Stendal.

Wirksam werden diese Änderungen für Braunschweig allerdings noch nicht mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember, sondern ab dem 22. März 2024 – mit dem Abschluss des Ausbaus der Weddeler Schleife. Zuvor tritt mit dem Fahrplanwechsel eine weitere Sperrpause in Kraft.

Alle Details zum Jahresfahrplan 2024 veröffentlicht die Bahn am 11. Oktober auf ihrer Homepage.