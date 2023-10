Vermisst: Polizei sucht Frau aus Göttingen

Göttingen In Göttingen wird eine 21-jährige Frau vermisst. Sie könnte mit einem goldfarbenen Fahrrad unterwegs sein oder sich in hilfloser Lage befinden.

Die Polizei fahndet nach einer Vermissten aus Göttingen. Die 21-Jährige wird seit Sonntagnachmittag vermisst, heißt es im Polizeibericht.

Die Frau hat demnach ihre Wohnanschrift in Nikolausberg mit einem goldfarbenen Damenrad der Marke „Ideal-Ezigo“ in unbekannte Richtung verlassen. Es sei nicht auszuschließen, dass sie sich in hilfloser Lage befindet.

Das mitgeführte Fahrrad. Foto: Privat / Polizei

Göttingen: Vermisste Frau ist wohl auffällig gekleidet

Die Vermisste ist vermutlich bekleidet mit einer olivfarbenen Jacke und weißen Turnschuhen mit lilafarbenen Verzierungen. Die 21-Jährige sei sehr dünn und friere schnell - daher ist laut Polizei zu vermuten, dass sie eine Mütze und Baumwollhandschuhe trägt.

Die Vermisste aus Göttingen. Foto: Privat / Polizei

Wer die 21-Jährige oder das von ihr mitgeführte Fahrrad gesehen hat oder sonst Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Göttingen unter Telefon 0551/491 2115 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

