Wegen schwerer Körperverletzung an ihrem Kind müssen sich eine Mutter und ein Vater vor dem Landgericht Oldenburg verantworten.

Landgericht Oldenburg Eltern wegen schwerer Körperverletzung an ihrem Baby vor Gericht

Wegen schwerer Körperverletzung an ihrem Baby müssen sich seit Montag die Eltern vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-jährigen Vater und der 36-jährigen Mutter vor, dafür verantwortlich zu sein, dass ihre Tochter 2019 eine durch Schütteln verursachte Gehirnblutung erlitten hat. In der Folge habe das Kind eine schwere dauerhafte Behinderung davongetragen. Es lebt inzwischen in einer Pflegefamilie.

Beide Angeklagten bestritten, das Kind zu heftig geschüttelt zu haben. Der Vater gab an, möglicherweise sei für die Hirnblutung ein Sturz des Kindes aus seinen Armen verantwortlich. Bei dem Unfall habe er das Kind im Fallen noch an einem Bein zu fassen bekommen und es ruckartig hochgezogen.