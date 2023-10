Wolfsburg Drei Autos brannten an zwei verschiedenen Orten in Wolfsburg. Die Polizei ermittelt nun und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Feuer in Wolfsburg Brandserie in Wolfsburg: Mehrere Autos angezündet

Laut einer Pressemitteilung der Polizei wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Autos in Wolfsburg angezündet und zerstört. Demnach seien ein Fahrzeug in der Breslauer Straße und zwei weitere auf dem Großparkplatz am Allerpark vollständig ausgebrannt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizeischätzungen auf rund 60.000 Euro. Die Beamten haben nun die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizeigegenüber dieser Zeitung bestätigt, vermuten die Ermittler mindestens zwischen den beiden Bränden im Allerpark einen Zusammenhang. Täter konnten noch nicht ermittelt werden.

Beim ausgebrannten Auto an der Breslauer Straße soll es sich um einen VW Polo gehandelt haben, bei den beiden Modellen am Allerpark und einen Audi Q5 und einen Audi A3. Die Taten ereigneten sich um 2.40 Uhr beim VW Polo und 3.10 Uhr am Allerpark. Die Polizei bittet nun Zeugen des Geschehens um Hilfe. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05361) 4646 0 entgegengenommen.