Leer: 23-Jährige bei Unfall unter Drogen schwer verletzt

Eine 23 Jahre alte Frau ist am frühen Sonntagmorgen in Leer mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Die Frau kam zuvor mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn in der Eisinghausener Straße ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie kam in ein Krankenhaus. Da die 23-Jährige vermutlich unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand, werde nun gegen sie ermittelt, hieß es weiter.

Hildesheim: 21-Jähriger ohne Führerschein flüchtet vor Polizeikontrolle

In Hildesheim hat die Polizeiam frühen Sonntagmorgen einen 21-jährigen Autofahrer stoppen können, der ohne Führerschein und vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Zuvor hatte der Mann auf dem Kennedydamm versucht, sich durch Flucht einer Verkehrskontrolle zu entziehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach flüchtete er innerorts mit weit überhöhter Geschwindigkeit, wendete auf Grünstreifen, und fuhr auf Fahrstreifen des Gegenverkehrs. In der Steuerwalder Straße habe man den Fahrer schließlich stoppen können, hieß es. Gegen den 21-Jährigen werde nun ermittelt.

Schüttorf: Polizei verhindert Konzert der rechtsextremistischen Szene

In Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) hat die Polizei ein Konzert der rechtsextremistischen Szene verhindert. Im Bereich um die illegale Veranstaltung hielten sich am Samstag 110 Menschen auf, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten sprachen Platzverweise aus. Nach Angaben der Polizeiwurde niemand verletzt.