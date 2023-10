Erixx fällt teilweise auch ab Wolfenbüttel und Braunschweig aus

Sperrungen im Erixx-Verkehr im Oktober

Vom 13. bis 17. Oktober ist die Strecke von Oker bis Goslar in beide Richtungen gesperrt.

Vom 18. bis 20. Oktober ist die Strecke von Vienenburg bis Goslar in beide Richtungen gesperrt.

Vom 21. bis 30. Oktober ist die Strecke von Vienenburg bis Goslar in beide Richtungen und von Vienenburg bis Bad Harzburg in beiden Richtungen gesperrt.

Am 28. und 29. Oktober ganztägig und am 30. Oktober in Tagesrandlagen gibt es eine zusätzliche Sperrung von Vienenburg bis Wolfenbüttel in beide Richtungen.