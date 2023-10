Frauenklinik und Brustzentrum der Harzkliniken: Neuer Chefarzt

Ahmad Zidan ist seit 1. Oktober 2023 neuer Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Asklepios Harzkliniken. Der 39 Jahre alte Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe war zuletzt Leitender Oberarzt im St. Vincenz Krankenhaus in Datteln (Nordrhein-Westfalen), dort in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Das teilen die Asklepios Harzkliniken mit.

Bis 1. Oktober hatte in der Asklepios Harzklinik Goslar die langjährige Oberärztin Ute Lejon interimsmäßig die kommissarische Leitung der Frauenklinik inne, zur Unterstützung von Dr. med. Andreas Dr. Kohls, der als Leiter des Brustzentrums und als Co-Leitung für eine Übergangszeit der Klinik neben Ahmad Zidan noch weiter zur Verfügung stehen wird.

Zidan hat Anerkennung für „Gynäkologische Onkologie“

Zidan, geboren in Kairo, studierte in der Zeit zwischen 2001 und 2007 Humanmedizin, mit dem Abschluss „Sehr gut“. Nach mehreren Stationen in Kliniken, unter anderem in Ratzeburg, Dortmund und Hoyerswerda, sammelte er Führungserfahrung als Oberarzt und als Chefarzt-Vertreter von 2018 bis 2021 im Klinikum West in Marl.

Als erfahrener Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe verfügt er zudem über die Anerkennung zum Führen der Schwerpunktbezeichnung „Gynäkologische Onkologie“.

Schwerpunkte sind operative Behandlung von Unterleibskrebserkrankungen und Mammachirurgie

Seine Schwerpunkte liegen im Bereich der gynäkologischen Onkologie, also in der Betreuung und medikamentösen sowie operativen Behandlung von Unterleibskrebserkrankungen, zudem in der Mammachirurgie. Als sogenannter „Senior-Mammaoperateur“, anerkannt vom unabhängigen Zertifizierungsinstitut OnkoZert, verfügt Zidan über langjährige Erfahrung und eine hohe Qualifikation für die bestmögliche Versorgung von Brustkrebspatientinnen.

Darüber hinaus hat er in seinem Fachbereich das Zertifikat für das Da-Vinci-Operationssystem. Mit dem Operationssystem verfügt die Asklepios Harzklinik Goslar über die Möglichkeit, für Patientinnen und Patienten besonders schonende, „minimal-invasive“ Operationen nur mit kleinem Bauchschnitt und mithilfe des Roboters durchzuführen.

Tumore frühzeitig erkennen

Frühzeitiges Erkennen und die optimale Behandlung sind eine wichtige Aufgabe und Schwerpunkt des Brustzentrums. Sie arbeitet eng mit Pathologen, Radiologen, Allgemeinchirurgen, Onkologen, Strahlentherapeuten, Nuklearmedizinern und spezialisierten Psychologen zusammen. Dank verbesserter Mammographie- und Ultraschallgeräte sowie verfeinerter Techniken zur Gewebeentnahme gelingt es zunehmend, Tumore zu entdecken, die noch nicht tastbar sind. So kann den betroffenen Frauen eine frühzeitige und zuverlässige Diagnose und eine maximal effektive Therapie ermöglicht werden.