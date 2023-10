Schockanruf in Bilshausen: Betrüger erbeuten 5-stellige „Kaution“

Mithilfe eines Schockanrufs haben unbekannte Betrüger am Donnerstagmittag in Bilshausen im Landkreis Göttingen einen fünfstelligen Geldbetrag erbeutet. Das berichtet die Polizei.

Die betroffene Seniorin hatte demnach zuvor einen Anruf erhalten, in welchem sich eine unbekannte Frau als Polizistin ausgab und behauptete, dass die Tochter „einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem eine Schwangere verstorben sei“. Damit die deshalb Festgenommene freigelassen werden könne, müsse die Seniorin jetzt eine „Kaution“ bezahlen. Im Verlauf wurde das Gespräch an einen vermeintlichen Staatsanwalt weitergegeben.

Schockanruf-Betrüger erbeuten fünfstellige „Kaution“ in Bilshausen

Im Rahmen des Telefonats wurde die Seniorin auch aufdringlich nach Gold, Schmuck, Münzen oder anderen Wertgegenständen im Haus befragt. Sie erhielt durch die Betrüger gezielte Anweisungen, wie sie das Bargeld zu verpacken hatte.

Die Übergabe fand unmittelbar vor der eigenen Haustür statt. Eine unbekannte Frau sei zu Fuß auf die Seniorin zugegangen, habe sich nach dem Geld erkundigt und dieses dann schließlich in Empfang genommen. Danach entfernte sich die Abholerin in unbekannte Richtung.

Bunter Schal und beiger Mantel: Personenbeschreibung der Geldabholerin

Sie wird beschrieben als ca. 35 Jahre alt, braune Haare, etwa 165 bis 167 cm groß, bunter Schal, beiger Mantel, ¾ hohe braune Stiefel und mit einer gewebten Handtasche.

Die Ermittlungen werden zentral von der Polizei Göttingen übernommen. Zeugen, denen eine fremde Person, auf die die Beschreibung passt, am Donnerstagnachmittag in der Ortschaft Bilshausen aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Duderstadt unter Telefon 05527/84610 oder bei der Polizei in Göttingen unter Telefon 0551/491 2115 zu melden.

Schockanruf, Enkeltrick und ähnliche Betrugsmaschen: Das rät die Polizei Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste. Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Sprechen Sie sofort mit Ihren Angehörigen oder der Polizei. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei. Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig. Niemals Geld abheben oder überweisen, um Ermittlungen zu unterstützen. Es gibt keine Kautionszahlungen in Deutschland. Seien Sie misstrauisch – das ist keine Unhöflichkeit. Die Polizei lässt Ihnen Zeit, sich zu vergewissern. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Fordern Sie bei Kontakt einen Dienstausweis und vergewissern Sie sich über Notruf 110. Beenden Sie das Gespräch selbst. Rufen Sie nie über die angezeigte Telefonnummer zurück. Löschen Sie Ihren Telefonbucheintrag.

