Zerrissen: Warum das Niedersachsen-Wetter durchgewirbelt wird

Braunschweig Das Niedersachsen-Wetter wird am Wochenende wechselhaft. Schuld ist ein besonderes Wetterphänomen. Wir erklären, was uns wo in Niedersachsen erwartet.

Es ist, wie es ist: nichts Halbes und nichts Ganzes, wie man so schön sagt. Die Rede ist vom Wetter in Niedersachsen und dem restlichen Norden in Deutschland. Meteorologen erwarten am Freitag teils schauerartigen, vereinzelt auch gewittrigen Regen in ganz Norddeutschland. Bereits am Donnerstag hatte es an der See stürmische Böen gegeben. In Niedersachsen liegen laut der Wetter-Experten die Höchstwerte am Freitag bei 19 Grad.

Und auch am ersten Oktober-Wochenende zeigt sich das Wetter wechselhaft: Der Samstag ist zunächst trocken. Doch im Laufe des Tages kann die Bewölkung zunehmen, teilweise ist sogar Regen angesagt. Die Temperaturen steigen auf maximal 18 bis 22 Grad, in der Nacht fallen sie auf 10 bis 14 Grad. Moment, war nicht beim Niedersachsen-Wetter gerade noch die Rede davon, dass ein positiver Trend einfach nicht gehen will und die Entwicklung laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net „schon krass“ sei – im Sinne eines womöglich goldenen Oktobers.

Luftmassengrenze beeinflusst am Wochenende das Wetter in Niedersachsen maßgeblich

Nun, dass das Wetter nicht nur im April macht, was es will, dass es bekanntlich immer zwei Seiten der Medaille gibt und eine Wettervorhersage ein Vabanque-Spiel, sprich mit Risiko belastet ist, ist hinlänglich bekannt. Nicht nur deswegen wechselten sich bei den Prognosen für das Wetter in Niedersachsen die Extreme von einem möglichen Ende des Sommers bis eben hin zu einem warmen Oktober zuletzt immer wieder ab. Und am bevorstehenden Wochenende, an dem das Trinkwasser übrigens in Braunschweig trüb statt klar sein könnte, ist das Wetter in Niedersachsen eben zweigeteilt.

Eine Luftmassengrenze nämlich soll das Niedersachsen-Wetter maßgeblich beeinflussen, wie Meteorologin Kathy Schrey von wetter.net berichtet. Diese Lufmassengrenze bildet sich laut der Vorhersage von nordwestlicher in südöstliche Richtung von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt in Richtung Brandenburg. Schrey bezeichnet die Luftmassengrenze in einem der Videos von wetter.net, in denen die Experten um Diplom-Meteorologe Dominik Jung ihre Prognosen via Youtube an den Mann und die Frau bringen., als „markant“.

Was ist eine Luftmassengrenze? Einen mehr oder weniger breiten Übergangsbereich (20 bis 200 Kilometer) zwischen zwei Luftmassen bezeichnet man als Luftmassengrenze. Oder als Front. Üblicherweise sind Fronten mit typischen Wettererscheinungen verbunden: Verdrängt warme Luft kalte, so ist dies häufig mit Regen verbunden (Warmfront). Verdrängt kalte Luft warme Luft, so kann es dann nach Schauern und Gewittern schnell auflockern oder aufklaren (Kaltfront). Quelle: Deutscher Wetterdienst

Wegen der Luftmassengrenze: So unterschiedlich sind die Aussichten beim Niedersachsen-Wetter

Das Schlechte an einer Luftmassengrenze? „Da fällt Regen“, konstatiert die Wetter-Fachfrau. Heißt: Im Norden, und damit wohl auch in der Region Braunschweig-Wolfsburg, wird es am Wochenende nass. Im Süden der Bundesrepublik hingegen winken am Sonntag bis zu 27 Grad und Sonne. Das Gute am Niedersachsen-Wetter des kommenden Wochenendes? „Das Meiste an Regen kommt in Schleswig-Holstein und Meck-Pomm runter“, prognostiziert Kathy Schrey von wetter.net.

Das Meiste an Regen kommt in Schleswig-Holstein und Meck-Pomm runter. Metrorologin Kathy Schrey (wetter.net)

Wie zerrissen das Niedersachsen-Wetter am Wochenende sein soll, zeigt auch der Blick auf die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dort heißt es, dass es nach starkem Wind am Freitag am Samstag dann bis zu 22 Grad geben kann – wohl aber nur im Süden von Niedersachsen. Im Norden hingegen ist lang anhaltender Regen angesagt. Für Sonntag sieht es in der DWD-Prognose dann so aus: Im Süden von Niedersachsen abklingende Regenfälle, von Norden her heitert es auf. Im Norden ist mit 16 Grad zu rechnen, im Süden bringt das Wetter in Niedersachsen Temperaturen von bis zu 20 Grad mit