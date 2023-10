In einer Wohnung in Wolfsburg hat es gebrannt. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Feuer in Wolfsburg Hausbrand in Wolfsburg: Zwei Menschen schwer verletzt

In Wolfsburg ist am Donnerstagmorgen ein Einfamilienhaus im Drosselweg in Brand geraten. Das berichtet die Polizei Wolfsburg in einer Pressemitteilung. Bei dem Feuer wurden zwei Menschen schwer verletzt, eine der verletzten Personen schwebt in Lebensgefahr. Wie das Feuer entstand, ist demnach noch nicht geklärt, die Polizeihat Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 5.15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zuerst alarmiert, nachdem eine Bewohnerin des brennenden Hauses durch einen Rauchmelder geweckt worden war. Zu diesem Zeitpunkt habe sich bereits starker Rauch im Haus verbreitet. Die Frau, die die Feuerwehr alarmierte, wurde von den wenig später eintreffenden Einsatzkärften schwer verletzt aus dem Obergeschoss geretettet.

Feuer in Wolfsburg: Person bei Feuer im Keller

Nach ihrer Aussage sei jedoch noch eine zweite Person im Haus gewesen. Die Feuerwehr begab sich mit Atemschtz auf die Suche und fand den Mann im Keller. Die Einsatzkräfte brachten ihn ins Freie, zu diesem Zeitpunkt war er bereits in Lebensgefahr. Die beiden Verletzten wurden ins Klinikum Wolfsburg gebracht und dort behandelt. Der Schaden am Haus beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 100.000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zur Brandursache. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05361) 4646 0 beim 1. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg zu melden.