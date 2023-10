Blauicht-Meldungen Explosion: Unbekannte sprengen Geldautomat in Niedersachsen

In Bockenem im Landkreis Hildesheim wurde in der Nacht zu Donnerstag ein Bankautomat gesprengt. (Symbolbild)

Bockenem Die Täter kamen in der Nacht und entkamen unbekannt: In Bockenem im Landkreis Hildesheim jagten sie einen Geldautomaten einer Bank in die Luft.