Polizei sucht Zeugen für Unfall auf A7 bei Northeim

Die Autobahnpolizei Göttingen sucht Zeugen für einen Unfall, bei dem am Samstagvormittag, 30. September, zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim-West zwei Pkw zusammengestoßen sind (Symbolbild).

Am Samstagvormittag, 30. September, ist es auf der A7 kurz vor der Anschlussstelle Northeim-West in Richtung Hannover zu einem Verkehrsunfall mit mindestens zwei beteiligten Autos gekommen. An dem Unfall Beteiligte wurden teils schwer verletzt. Da der Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei Göttingen nun Zeugen sowie einen mutmaßlich weiteren beteiligten Lkw-Fahrer. Das berichtet die Polizei.

Ersten Informationen der Polizei zufolge sind ein BMW und ein Kia gegen 10.45 Uhr auf dem linken der drei Fahrstreifen gefahren. Der 38-jährige BMW-Fahrer wollte der 29-jährigen Kia-Fahrerin auf der linken Spur Platz machen und wechselte auf die mittlere Fahrspur.

Kia landet auf dem Dach

Aus bislang ungeklärten Gründen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge kam der Kia im Böschungsraum neben der Fahrbahn, auf dem Dach liegend, und der BMW auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen.

Die Beteiligten vor Ort machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, unabhängige Zeugen waren beim Eintreffen der aufnehmenden Beamten der Göttinger Autobahnpolizei nicht mehr vor Ort.

Kollidiert BMW zusätzlich mit Lkw?

Zum jetzigen Zeitpunkt könne, so die Polizei, ebenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass der unfallbeteiligte BMW zusätzlich mit einem, nebenherfahrenden, Lkw kollidiert sei.

Es wird von einem derzeitigen Gesamtschaden von etwa 70.000 Euro ausgegangen.

Die A7 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis zur Bergung des BMWs voll gesperrt werden. Danach konnte ein Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die vollständige Freigabe der A7 erfolgte nach Abschluss der übrigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten gegen 14.40 Uhr.

Die Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden zum Teil schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Autobahnpolizei Göttingen bittet nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, ebenso wie den Fahrer des mutmaßlich am Unfall beteiligten Lkw, sich unter Telefon 0551- 491 6515 zu melden.

