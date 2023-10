„Schon krass“: Experte staunt über Niedersachsen-Wetter-Prognose

Braunschweig Mal so, mal anders. Quasi ein Auf und Ab. Das passt derzeit als Beschreibung auf das Wetter in Niedersachsen. Wie wird geht es nun im Oktober weiter?

Wechselnde Extreme ist Niedersachsen in Sachen Wetter in diesem Jahr bereits gewohnt. Erinnern wir uns beispielsweise an das große Unwetter in Braunschweig im Juni, als die Stadt an manchen Stellen schlichtweg unter Wasser stand und es große Schäden gab. Auch danach schlug das Wetter eine Kapriole nach der anderen: Vom prognostizierten Ende des Sommers mit zum Teil wilden Vorhersagen bis hin zur Vorhersage, das beim Niedersachsen-Wetter ein Trend einfach nicht locker lassen will.

Für den Tag der Deutschen Einheit, der – die Möglichkeit des Brückentages am Montag lässt grüßen – für den einen oder anderen in der Region Braunschweig-Wolfsburg zu einem verlängerten Wochenende führte, lautete die Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD): Es werden Sturm und Regen erwartet. Wird dies nun zum Dauerzustand im Norden und der Herbst ist endlich da?

Nicht nur beim Niedersachsen Wetter: Diplom-Meteorologe spricht von „historischem Ausmaß“

Fakt ist: Von besagtem Herbst sind die Menschen in Niedersachsen ebenso wie deutschlandweit bislang verschont geblieben. Das Gegenteil war der Fall: spätsommerliche Höchst-Temperaturen. Es war der wärmste September seit 1881 – das hatte der DWD jüngst ganz offiziell bekanntgegeben und die Wetterlage ebenso wie Dominik Jung von wetter.net als ungewöhnlich für den Zeitraum Ende Sptember beziehungsweise Anfang Oktober bezeichnet.

Diplom-Meteorologe Jung, ein Freund klarer Worte., sprach in einer Pressemitteilung gar von einer „Wärmewelle historischen Ausmaßes, die Europa und Deutschland seit Tagen fest im Griff hat.“ Mag man gar nicht glauben, wenn man das zum Teil doch recht kühle und regnerische Wetter des Einheits-Tages vom 3. Oktober noch im Kopf hat. Doch das ist möglicherweise, bei Wetter-Prognosen sol man ja vorsichtig sein, nur eine Momentaufnahme für die Region Braunschweig-Wolfsburg und die gesamte Bundesrepublik.

Wärmeschub aus dem Mittelmeer beeinflusst auch Niedersachsen-Wetter der nächsten Tage

Denn das Wetter in Deutschland verdient sich für den gerade begonnenen Monat in der Beschreibung von Dominik Jung das folgende Exterem: Als „schon krass“ bezeichnet der Diplom-Meteorologe laut Bild-Zeitung das, was auch beim Niedersachsen-Wetter offenbar auf uns zukommt. „Der Oktober bleibt relativ warm. So ein richtiger Wettersturz rein in den Vollherbst ist noch nicht zu sehen. Mit Temperaturen dauerhaft unter 20 Grad wird es erstmal nichts werden“, konstatiert Jung in einem seiner Videos auf Youtube, dass wohl auch auf Braunschweig gutes Wetter wartet.

Es könnte ein sehr warmer Oktober werden. Diplom-Meteorologe DOminik Jung von wetter.net

Er prognostiziert weiter: „Sommerwärme im Oktober. Ein neuer extremer Wärmeschub aus dem Mittelmeerraum. Es sind Hitzeblasen. Am Wochenende 24 bis 29 Grad.“ Das seien „zehn bis 15 Grad zu viel. Das hätte uns im Juli 34 bis 35 Grad gebracht“, lässt sich Jung via Bild-Zeitung zitieren, nachdem er zuvor schon in einer seiner Vorhersagen festgestellt hatte: „Es könnte ein sehr warmer Oktober werden.“ Und mit dieser Vermutung, die auch fürs Wetter in Niedersachsen gilt, steht der Experte nicht alleine da.

Auch Deutscher Wetterdienst prophezeit gutes Wetter in Niedersachsen im Oktober

Denn auch der Deutsche Wetterdienst prophezeit nach anfänglichem Auf und Ab beim Wetter in Niedersachsen in dieser Woche für das Wochenende noch einmal warme Temperaturen. Für den kommenden Samstag zum beispielweise rechnet der DWD mit Höchsttemperaturen zwischen 18 und 22 Grad. Auch danach gibt es auf der Temperaturen-Skala, an der der DWD die Aussichten für die Zeit danach verdeutlicht, deutliche Ausschläge über die 20 Grad-Marke hinaus. Bis hin zu 25 Grad Celsius.