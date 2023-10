Lebenstedt Im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Brahmsstraße in Salzgitter ist ein Brand ausgebrochen. Im Einsatz war auch Christoph30.

Zu einem Wohnungsbrand in der Brahmsstraße wurde die Feuerwehr am Dienstag Mittag gerufen.

Brand Wohnungsbrand in Salzgitter – Rettungshubschrauber vor Ort

Starker Rauch und hohe Flammen stiegen am Dienstagmittag aus dem vierten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses an der Brahmsstraße in Lebenstedt. Wie der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr, Michael Sadowski, erklärte, war es zu einem Wohnungsbrand gekommen, der sich auch auf den rückwärtigen Balkon ausgebreitet hatte und drohte, aufs Dach überzuspringen.

Salzgitters Feuerwehren drangen per Drehleiter in die Wohnung vor

Die Retter in der Not drangen mit einem C-Rohr über eine Drehleiter vor. Den Feuerwehrleuten gelang es nach einer Stunde, den Brand zu löschen. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Ortswehren aus Bruchmachtersen, Reppner und Lebenstedt. Auch Rettungshubschrauber Christoph30 sowie zwei Rettungswagen, einer davon aus Peine, waren im Einsatz.

Der Rettungshubschrauber war vor als Notarzt angefordert worden, weil sonstige Rettungsmittel belegt und nicht ausreichend verfügbar waren. Der Notarzt sichtete laut Feuerwehr die Betroffenen, von denen zum Glück niemand verletzt war. Sie wurden von der Feuerwehr und Notfallseelsorgern betreut.

Ein Wohnungsbrand sorgte für einen Feuerwehr-Einsatz, bei dem auch Rettungshubschrauber Christoph30 zum Einsatz kam. Foto: Rudolf Karliczek / FMN

Bei dem Brand in Salzgitter wurde niemand verletzt

Niemand wurde bei dem Einsatz verletzt. Die übrigen Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig evakuiert werden, der betroffene Bewohner kam mit einem Schock davon. Seine Wohnung ist derzeit nicht nutzbar, die Nachbarn konnten wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Mehr News aus Salzgitter