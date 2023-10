Premiere in Wolfenbüttel: Das erste Mal Abendmarkt

Käse. Wurst. Fisch. Blumen. Mittwochs und samstags findet traditionell der Wochenmarkt in Wolfenbüttel statt. Mit dieser Tradition wird keineswegs gebrochen, doch das Angebot auf dem Stadtmarkt wird in dieser Woche erstmals erweitert, nämlich um den Abendmarkt am Donnerstag.

Die Stadt sei immer bemüht, den Bürgerinnen und Bürgern neue Angebote zu machen. Und dazu zähle ein Angebot wie der Abendmarkt. „Dies ist auch im Einklang zum Wunsch der Politik, das Angebot des Wochenmarktes attraktiver zu gestalten“, erklärt Stadtsprecher Thorsten Raedlein.

Abendmarkt: Das erwartet die Besucher

Raedlein erzählt: „Der Markt ist ähnlich aufgebaut, da ja auch am Abend die Regeln des Brandschutzes zu beachten sind und Fahr- und Aufstellflächen für die Feuerwehr freizuhalten sind. Da aber auch andere Anbieter vor Ort sein werden, ist es vom Angebot eine andere Veranstaltung.“

Die Marktbeschicker aber werden nicht am Mittwoch auf ihren Plätzen stehenbleiben. „Das wird nicht so sein, da es zum einen auch andere Anbieter sind und die, die auch am Mittwoch vor Ort sind, ja am Mittwoch am Nachmittag oder Donnerstag am Vormittag noch andere Verpflichtungen haben und daher nicht vor Ort bleiben können“, erklärt der Stadtsprecher.

Neues Angebot auf dem Stadtmarkt: „Das wird gemütlich“

Der Imbissstand von Piske beispielsweise steht am Donnerstag nicht wie sonst üblich mitten auf dem Marktplatz, sondern am Rand. Also genau dort, wo der Wagen auch in der Weihnachtszeit immer steht. „Ich finde das astrein. Es ist ein spannendes Projekt“, sagt Silvana Preusse, während sie die Bratwürste auf dem Grill wendet.

Es sei mal was anderes, einen Markt am Abend anzubieten. Mittlerweile wird es schon wieder recht früh dunkel, bereits vor 19 Uhr geht die Sonne unter in Wolfenbüttel. „Das wird gemütlich“, freut sich Preusse, die die Atmosphäre auf dem Stadtmarkt im Dunkeln ja kennt, schließlich ist sie – wie erwähnt – auch beim Weihnachtsmarkt stets dabei. Der findet in diesem Jahr auf dem Schlossplatz statt. Die Großbaustelle auf der Langen Herzogstraße und die Sanierung des Standesamtes machen eine solche Veranstaltung auf dem historischen Stadtmarkt für 2023 unmöglich.

Die Marktstandbetreiber, die auch sonst dabei sind, machen derweil mit einem Plakat auf das neue Angebot aufmerksam: Mit „Wir sind dabei“ weisen sie auf die Teilnahme hin. Und mit dabei ist auch der Lindenhof aus Eilum. „Wir sind Teil des Marktes. Das Ziel ist die Belebung“, berichtet die Marktbeschickerin. „Es ist eine gute Möglichkeit für Berufstätige, den Markt zu besuchen“, erklärt die Frau vom Lindenhof. Den Abendmarkt möchte sie auch nutzen, um den Lindenhof und die Arbeit in Eilum vorzustellen, also etwa, was den Umweltschutz angeht, was es mit der solidarischen Landwirtschaft auf sich hat.

Das Plakat war an den Ständen zu sehen, die auch am Abendmarkt teilnehmen. Foto: Katharina Keller / FMN

Ins Gespräch kommen – um dieses Thema geht es auch der Stadtverwaltung. Denn: „Ein Erfolg könnte in Abstimmung mit der Wolfenbütteler Politik zu einer regelmäßigen Wiederholung im Jahr 2024 führen. Während der Veranstaltung werden auf dem Stadtmarkt deshalb Umfragen durchgeführt, sodass die Besucher ihre Meinungen, Anregungen und Wünsche in die zukünftigen Planungen einfließen lassen können“, teilt Stadtsprecher Raedlein mit.

Der Abendmarkt beginnt am 5. Oktober um 16 Uhr. Bis 20 Uhr gibt es die Möglichkeit, auf dem Stadtmarkt einzukaufen.