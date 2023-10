Kita-Krise: „Talk im Medienhaus“ mit Julia Hamburg abgesagt

In vielen Kitas der Region rund um Braunschweig und Wolfsburg ist die Personallage so eng, dass spontane Ausfälle, etwa durch Krankheiten, zu Schließungen ganzer Gruppen führen können.

Der Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung bringt viele Menschen an die Grenzen: Familien ebenso wie die Mitarbeitenden in den Einrichtungen. Deshalb wollte unsere Zeitung dem Thema eine Podiumsdiskussion am Mittwoch, 4. Oktober, widmen. Doch diese ist nun abgesagt.

Auf dem Podium sollte Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) diskutieren. Die 37-jährige Hannoveranerin sagte zum Auftakt des Kita-Gipfels im Mai: „Das System gerät zunehmend unter Druck.“ Sie sprach von einem „frappierenden Fachkräftemangel“. Das Land fördere jedoch den Ausbau von Betreuungsplätzen und die Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels in erheblichem Umfang. Hamburg hat zwei Kinder.

Kita-Krise: Braunschweigs Sozialdezernentin wünscht sich gemeinsames Engagement

Dr. Christina Rentzsch ist gebürtige Kölnerin und seit Mai Sozialdezernentin der Stadt Braunschweig. Die 40-Jährige wünschte sich im Gespräch mit unserer Zeitung mehr Engagement aus der Wirtschaft. „Wo sind in dieser Sache eigentlich die Arbeitgeber?“, so Rentzsch. Sie wolle vermeiden, dass Qualität und Quantität gegeneinander ausgespielt werden. „Kitas sind Bildungseinrichtungen“, so Rentzsch, „doch darüber reden wir schon gar nicht mehr“.

Ulrich Hoffmann ist Fachbereichsleiter der Kindertagesstätten des DRK in Wolfsburg. Er denke beim Stichwort Fachkräftemangel als erstes an die Kita-Teams, sagt der 62-Jährige, der vier Kinder und zwei Enkel hat. „Die Stimmung vor Ort ist sehr getrübt“, so Hoffmann. Seit Corona hätten die Belastungen zugenommen. Die Mitarbeitenden hätten selbst oft Kinder. So addierten sich die Krankheitstage der Mitarbeitenden zu den Ausfällen wegen ihrer kranken Kinder.

Vanessa Ridderbusch ist Vorsitzende des Stadtelternrates der Kindertagesstätten in Braunschweig. Die 33-Jährige hat einen Sohn in einer Braunschweiger Kita. Sie berichtet auch abseits der Kürzungen von Betreuungszeiten von Spannungen zwischen Eltern und Kita-Mitarbeitenden. „Ich denke, dass durch die Personallage die Nerven oft blank liegen. Das erhöht das Stresslevel, und darunter leiden die Kinder am meisten.“