Kita-Krise: Podiumsdiskussion unserer Zeitung muss ausfallen

In vielen Kitas der Region rund um Braunschweig und Wolfsburg ist die Personallage so eng, dass spontane Ausfälle, etwa durch Krankheiten, zu Schließungen ganzer Gruppen führen können.

Der Fachkräftemangel in der Kita-Betreuung führt viele Menschen an die Belastungsgrenze: Familien wie Mitarbeitende. Zu diesem Thema plante unsere Zeitung eine Podiumsdiskussion in der Braunschweiger Innenstadt. Leider muss die Veranstaltung „Talk im Medienhaus – der Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung“ jedoch ausfallen. Der Grund: Niedersachsens Kultusministerin Julia Hamburg, deren Beiträge zum Thema natürlich besonders interessant wären, muss krankheitsbedingt absagen.

Unsere Redaktion bemüht sich um einen Nachholtermin der Veranstaltung. Dieser wird frühestmöglich in unserer Zeitung bekannt gegeben werden. Selbstverständlich können Sie, liebe Leserinnen und Leser, die gekauften Karten bei der Konzertkasse zur Erstattung zurückgeben.

Kita-Krise: Was sind Ihre Fragen? Stellen Sie sie unserer Zeitung

Wenden Sie sich dafür bitte an Kundenservice@konzertkasse.de, telefonisch über die Hotline 0531-16606 oder kommen Sie persönlich in unsere Geschäftsstellen im Medienhaus (Hintern Brüdern 23 in Braunschweig), den Schloss-Arkaden (Platz am Ritterbrunnen 1 in Braunschweig) oder in das Service-Center der Wolfsburger Nachrichten (Porschestraße 22-24 in Wolfsburg).

Bis wir einen Nachholtermin gefunden haben, bleiben wir an dem Thema dran. Haben Sie Fragen oder Anregungen rund um die Frage, wie die Kinderbetreuung in Zukunft gewährleistet werden kann, wenn der Fachkräftemangel schon jetzt zu überaus angespannten Personallagen führt? Wir freuen uns über Ihre Hinweise. Wenden Sie sich mit Ihren Impulsen gern an eva.nick@funkemedien.de.