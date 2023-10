Mysteriöse Lichtblitze am Braunschweiger Nachthimmel: Der Grund

Diese merkwürdigen Lichter waren am Samstagabend in weiten Teilen Braunschweig am Himmel zu sehen. Video: Stefan Lienert

Wer am Freitagabend nach Sonnenuntergang in den Braunschweiger Nachthimmel blickte, war möglicherweise irritiert. Da zuckten mehrere Lichtblitze aufgeregt umher. Erst kamen sie zusammen, dann gingen sie wieder auseinander. In der gesamten Braunschweiger Innenstadt, aber auch vielen Stadtteilen Braunschweigs, war das Schauspiel zu beobachten. Über viele Stunden zog sich das hin.

Doch woher kamen diese Blitze? Zuletzt gab es dieses „Phänomen“ Ende April. Damals fand auf dem Schützenplatz die Frühjahrsmesse statt. Seit Freitag ist in Braunschweigs Norden an der Hamburger Straße wieder Rummel – und von dort stammen auch diesmal die Lichtblitze. Noch bis zum Sonntag, 8. Oktober, insgesamt zehn Tage, ist täglich buntes Treiben angesagt. Montags bis donnerstags von 15 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 14 bis 23 Uhr, sonntags von 14 bis 22 Uhr. Am Mittwoch, 4. Oktober, ist Familientag, zwei Tage später Feuerwerk. Viele Karussells und Buden laden zum Besuch ein. Und an jedem Abend zucken die Lichtblitze am Braunschweiger Nachthimmel.