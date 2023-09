Braunschweig In München wird nur noch bis zum 3. Oktober gefeiert, im Braunschweiger Land auch darüber hinaus. Hier sehen Sie einige Termine im großen Überblick.

Die Oktoberfest-Sause in Fallersleben ist schon Mitte September gestiegen. Es folgen allerdings noch weitere Möglichkeiten für Schunkeln und Feiern in Lederhose und Dirndl in der Region Braunschweig-Wolfsburg.

Freizeit 7 zünftige Oktoberfeste in der Region Braunschweig-Wolfsburg

Auf der Münchner Theresienwiese wird noch bis zum 3. Oktober angestoßen. Längst ist das Oktoberfest allerdings ein Exportschlager – so muss niemand aus der Region Braunschweig-Wolfsburg mehr in Richtung Bayern pilgern, nur um Maßkrüge zu stemmen, Brathendl zu essen und „Fürstenfeld“ anzustimmen. Und: Fahrgeschäfte warten auch hier – derzeit zum Beispiel in Braunschweig auf der Oktobermesse – auf Besucherinnen und Besucher.

Einige Oktoberfeste im Zelt – etwa in Querum, Fallersleben, Lebenstedt, Werlaburgdorf, Helmstedt und Barum – sind bereits gefeiert worden. Wer in den nächsten Tagen noch Lust auf Lederhose und Dirndl hat, für den oder die hält die Region Braunschweig-Wolfsburg noch einige Gelegenheiten bereit. Wir haben eine Auswahl an großen Festen zusammengestellt – als Inspiration, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Den wohl größten Künstler-Namen hält das Oktoberfest im Millenium-Event-Center in Braunschweig bereit: Am Freitag, 6. Oktober , tritt Partyschlager-Sänger Lorenz Büffel in der Halle auf, am Samstag, 7. Oktober , dann die Oktoberfest-Band „Die Himmeltaler“. An beiden Tagen geht es um 19 Uhr los, der Veranstalter verspricht nebst frisch gezapften Maßkrügen Bier auch „zünftige Schmankerl“ und eine „super Atmosphäre“. Tickets kosten ab 25 Euro aufwärts.

In Wolfsburg verwandelt sich der mittlere Bereich der Porschestraße in ein großes Oktoberfest. Bis zum 7. Oktober stehen in der Fußgängerzone Bierbänke, Stände und Fahrgeschäfte. An den Wochenenden wird zudem aufgespielt: Am 30. September (17 bis 22 Uhr) und 1. Oktober (14 bis 19 Uhr) treten die „Spaßrebellen" auf, am 6. und 7. Oktober (jeweils von 17 bis 22 Uhr) die Band „Skyline". Am 1. und 3. Oktober haben zudem die Läden in der Innenstadt einschließlich der City-Galerie und den Designer Outlets geöffnet.

Auch der Wolfsburger Kaufhof hüllt sich in Karomuster: Am 29. und 30. September werden bayerische Spezialitäten in der Kneipenmeile angeboten – die Partys steigen an den jeweiligen Abenden ab 21 Uhr, es werden nicht nur Schlager gespielt.

Die Wolfenbütteler Wiesn haben schon so etwas wie Tradition: Am 14. und 15. Oktober steht bereits die zehnte Ausgabe des Oktoberfest-Wochenendes an. Im beheizten Festzelt auf dem Exer-Gelände spielen am Samstagabend, 18 Uhr, „Die Lessingstädter“ und DJ Steven Meyerhof. Am Sonntag folgt ab 9.30 Uhr das Wiesn-Frühstück. Achtung: Der Wiesn-Samstag ist bereits ausverkauft, für den Sonntag gibt es aber noch Karten (für je 19,50 Euro).

Der Biergarten „Zum schwankenden Ritter" in Cramme veranstaltet am 7. Oktober ein Oktoberfest. Ab 18 Uhr geht es los, eine Live-Blaskapelle und DJ Michelle sorgen neben bayerischen Spezialitäten für die richtige Stimmung und Gelegenheit, „bis in die frühen Morgenstunden zu tanzen". Der Eintritt beträgt 10 Euro, Reservierungen werden empfohlen.

Schon am 30. September (Samstag) heißt es in Schladen „O'zapft is". Das Schützenhaus wird damit erneut zum „Okerwirtshaus", die „Schladener Wiesn" der Kolpingsfamilie ist eine altbewährte Veranstaltung. Beginn ist um 18 Uhr.

In Lehre findet am Samstag, 7. Oktober, ebenfalls ein Oktoberfest statt – dazu auch noch ein Ausschießen des Oktoberfestkönigs. Denn: Die Schützengesellschaft wie auch der VfL Lehre laden ein. Ab 19 Uhr geht es in die Börnekenhalle los, für die Musik sorgt DJ Marc. Der Eintritt liegt bei 10 Euro.