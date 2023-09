Alarm in Braunschweiger Nordstadt: Voller Löschzug rückt aus

Die Braunschweiger Feuerwehr ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Einsatz in die Nordstadt gerufen worden. Wegen Brandgeruchs und aus dem Fenster steigenden Rauchs hatten die Nachbarn der vermeintlich brennenden Wohnung in der Ludwigstraße am Mittelweg den Notruf gewählt. Als die Feuerwehr gegen 23:30 Uhr am Ort des Geschehens eintraf, rechnete sie zunächst mit einem Küchenbrand. Das bestätigte sich vor Ort jedoch nicht.

Feuerwehreinsatz in Braunschweigs Nordstadt - Schuld ist angebrannter Reis

Stattdessen war Reis in einer Wohnung angebrannt. Auch wenn der Geruch noch auf der Straße wahrzunehmen war, konnte Einsatzleiter Christian Schwarz schnell Entwarnung geben: „Der Bewohner konnte die Wohnung selbstständig verlassen und kann nach einer Drucklüftung auch schnell wieder hinein“; sagt er vor Ort. Eingesetzt waren ein Teleskopmastwagen, mehrere Löschfahrzeuge, sowie ein Rettungswagen und die Polizei.