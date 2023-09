Polizeibeamte durchsuchen am 27. September das Ausflugs- und Ferienhotel Hufhaus/Harzhöhe in Ilfeld im Landkreis Nordhausen, nachdem das Bundesministerium des Inneren und für Heimat (BMI) den sektenartigen Verein „Die Artgemeinschaft – Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung“ verboten hat. Die Durchsuchung fand zeitgleich in zwölf Bundesländern statt. Insgesamt wurden dabei 26 Wohnungen von 39 mutmaßlichen Mitgliedern sowie Vereinsräume der Gruppierung durchsucht.