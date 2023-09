Delmenhorst: Auto prallt nach Verfolgung gegen Baum – ein Toter

Mit teilweise mehr als 200 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer in Delmenhorst und Umgebung vor der Polizei geflohen und schließlich in Hude im Landkreis Oldenburg gegen einen Baum gefahren. Beim Unfall Donnerstagfrüh wurde der Beifahrer laut Polizei eingeklemmt und erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Seine Identität war am Donnerstagvormittag zunächst unklar. Der Fahrer, vermutlich ein 22-jähriger Ammerländer, versuchte demnach zu Fuß zu fliehen, wurde aber schnell festgenommen und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hatte den Wagen wegen auffälligen Verhaltens an einer Ampel zur Kontrolle ausgewählt, woraufhin der Fahrer im hohen Tempo flüchtete. Dabei sei er Schlangenlinien gefahren und gegen Leitplanken geprallt. Kurz vor Hude kam das Auto laut Polizei in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte seitlich gegen den Baum.

Gegen den Fahrer wurde demnach ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung, Gefährdung des Straßenverkehrs, eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Es besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand und das Fahrzeug sowie weitere Fahrzeugschlüssel aus einer Werkstatt entwendet hatte.

Nienburg: 75-Jähriger soll Ehefrau mit Schere lebensgefährlich verletzt haben

Ein 75 Jahre alter Mann soll seiner Ehefrau unter anderem mit einer Schere lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben. Die Staatsanwaltschaft Verden und die Polizei ermitteln wegen versuchten Totschlags, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 71 Jahre alte Frau wurde nach der Tat am Mittwochabend in der gemeinsamen Wohnung der Eheleute in Nienburg in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den 75-Jährigen noch am Tatort fest. Der Mann wurde in eine Fachklinik eingewiesen, weil es laut Polizei Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung gab.