Familienklima: Getauschte Kleider machen umweltbewusste Leute

Wir alle waren ja mal Jäger und Sammler in vorstaatlichen Gesellschaften. Doch während die meisten Menschen diese Entwicklungsphase gänzlich hinter sich gelassen haben, scheint sie beim Thema Kleidung als Fragment der menschlichen Evolution noch vielerorts vorhanden zu sein. So nach dem Motto: Wenn da schon ein Kleiderschrank im Zimmer herumsteht, muss der auch bis unters Dach vollgestopft werden. Und die Hälfte der Klamotten wird gar nicht oder nur selten getragen, weil sie „aus der Mode“ sind oder nicht mehr passen.

Hand aufs Herz: So ist die Situation doch in vielen Haushalten. Das fängt schon bei den Kindern an. Auch unser 13-Jähriger und unsere Vierjährige haben viel mehr Klamotten, als sie brauchen, als es in die alltägliche Anzieh- und Wasch-Rotation schaffen. Der Rest sind Ladenhüter. Oft wird doch dasselbe angezogen: die Lieblings-Hose, das Lieblings-Shirt und dazu die passenden Socken. Mindestens ein Drittel, so meine nicht-repräsentative Schätzung, könnte aussortiert werden, ohne dass es die Betroffenen überhaupt merken.

Die globale Kleidungsproduktion stellt sich als Klimakiller heraus

Dabei ist Kleidung ein Thema, das in Umweltgesichtspunkten mehr Aufmerksamkeit verdient und nachhaltiges Handeln erfordert. Laut Angaben des „Intergovernmental Panel on Climate Change“ (IPCC) der Vereinten Nationen können zehn Prozent der weltweit verursachten Treibhausgase auf die Produktion von Kleidung zurückgeführt werden: 850 Millionen Tonnen. Um diese Zahl besser einordnen zu können: Das IPCC gibt für den gesamten globalen Flugzeug- und Schiffsverkehr 1,1 Milliarden Tonnen CO 2 -Emissionen an – nicht wirklich viel mehr.

Lesen Sie mehr Nachrichten zum Thema Nachhaltigkeit:

Reparatur-Café – ein Glücksfall für Wendeburg

Lebensmittel aus der Region Braunschweig: Hier bekommt man sie

Landkreis Helmstedt: Kleidung spenden für nachhaltige Hilfe

Hinzu kommt eine soziale Komponente. Kleidung wird häufig im sogenannten „globalen Süden“ hergestellt – von Menschen, die dafür einen Hungerlohn erhalten, um die Produkte in Industriestaaten wie unserem möglichst günstig anbieten zu können. Ein System, das keine Unterstützung verdient. Aber was tun? Der Gegenentwurf ist Kleidung mit dem Label „Fair Trade“, meist aus Bio-Baumwolle und ohne synthetischen Dünger. Der Haken: Auch in Deutschland kann sich das nicht jede Familie leisten.

Weitere Folgen aus der Serie „Familienklima“:

Eine andere charmante Möglichkeit sind Second-Hand-Läden oder Flohmärkte. Eine gute Übersicht für Braunschweig gibt es online auf langgedacht.de. Oder warum Kleidung nicht einfach tauschen? Ein System, das aus eigener Beobachtung heraus bei gut befreundeten Frauen untereinander bestens funktioniert. Auch Kindersachen werden aufgrund ihrer Kurzlebigkeit häufig im Bekanntenkreis getauscht. Nur bei Männern scheint das Tauschprinzip noch nicht so richtig gezündet zu haben (Autor inbegriffen) – es wird Zeit.

Haben Sie Ideen, Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie mir: timo.keller@funkemedien.de.