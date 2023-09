Ein Streifenwagen am Peiner Bahnhof: In den Mittagsstunden des 17. Juni schoss ein Angreifer einem 22 Jahre alten syrischstämmigen Mann mit der Armbrust in den Rücken. Wochen später kehrte das Opfer mit seinem Anwalt an den Tatort zurück (rechts). Der Pfeil hinterließ eine Wunde nahe der Wirbelsäule.