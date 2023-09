Eltern-Info in Braunschweig: Wie Kinder vor Missbrauch schützen?

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sind in Deutschland statistisch in jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder von sexueller Gewalt betroffen.

Ein 80-Jähriger wird vom Braunschweiger Landgericht verurteilt, weil er seine Stiefenkelin mehrfach missbraucht hat. Ein Busfahrer wird verdächtigt, sich während eines Kindergarten-Transports an einer Vierjährigen vergangen zu haben. Die Polizei ermittelt gegen einen Kita-Erzieher wegen eines Anfangsverdachts des Missbrauchs. Dass sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – wie auch diese jüngsten Beispiele zeigen – vor allem im vertrauten sozialen Umfeld stattfindet, ist längst Allgemeingut.

Sexueller Missbrauch in Familien? Nicht bei uns

Und doch ist Psychologin Ann-Kristin Hartz nicht zuletzt durch eine Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2021 alarmiert: Demnach wissen zwar 90 Prozent der Befragten, dass sexueller Kindesmissbrauch vor allem in Familien stattfindet. Aber im eigenen Familienkreis? Diese Möglichkeit halten 85 Prozent für unwahrscheinlich bis ausgeschlossen. „Wenn ich den Gedanken aber nicht zulasse, weil er nicht in mein Weltbild passt, sind Kinder schutzlos ausgeliefert“, warnt die Leiterin des Braunschweiger Vereins „sichtbar – Fachzentrum gegen sexualisierte Gewalt“.

Wie Kinder vor sexueller Gewalt geschützt werden können

„Wie können wir Kinder vor sexueller Gewalt schützen?“ Antworten auf diese Frage wollen Fachleute an einem Informationsabend für Eltern, Großeltern und weitere Erziehende am Mittwoch, 11. Oktober, von 17.30 bis 20 Uhr in der Polizeiinspektion Braunschweig, Friedrich-Voigtländer-Straße 41, geben.

Veranstalter sind die Akteure des 2020 gegründeten Runden Tisches gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und jungen Menschen, dem außer dem Verein „sichtbar“ und der Polizei auch die Opferhilfe Niedersachsen, der Kinderschutzbund, das Mütterzentrum, die Erziehungs- und Jugendberatung des BEJ, das Deutsche Rote Kreuz, die Schulsozialarbeit und die Stadt Braunschweig angehören.

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind statistisch ein bis zwei Kinder pro Schulklasse von sexueller Gewalt betroffen. In einer vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend herausgegebenen Broschüre heißt es: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass es auch in Ihrem Umfeld Kinder, Jugendliche und Erwachsene gibt, die betroffen sind.“

Doch einen Verdacht aussprechen? Jemanden beschuldigen? Überhaupt wahrhaben wollen, dass ein Familienmitglied oder der nette Jugendbetreuer ein Täter sein könnte? Ann-Kristin-Hartz weiß: „Das wollen viele erst mal nicht glauben.“ Vertrauten sich Opfer einem Erwachsenden an, fielen daher oft Sätze wie: „Bist du dir wirklich sicher?“ Oder: „Das ist ein schwerer Vorwurf, er kann ein Leben zerstören.“

Wer zweifelt, macht Kinder schutzlos

Doch was solle ein Kind anderes tun, als Hilfe zu holen? Die allerwenigsten dächten sich einen Missbrauch aus. Ringen sie sich irgendwann durch, über das Verbrechen zu sprechen und stoßen auf Zweifel, können die Folgen fatal sein: „Wir wissen: Werden die Aussagen von Kindern in Frage gestellt, nehmen sie sie wieder zurück“, erläutert Ann-Kristin Hartz. Denn sie fühlten sich schuldig, andernfalls jemanden in Gefängnis zu bringen – ein Schuldgefühl, das ihnen zuvor womöglich bereits der Täter – oder seltener – die Täterin eingeimpft haben, um sie zum Schweigen zu bringen.

Polizeibeamtin: Täter sind „Meister der Manipulation“

Solche Täter seien in der Regel Meister der Manipulation, erklärt Polizeihauptkommissarin Ines Fricke, in der Braunschweiger Polizeiinspektion für Jugendprävention zuständig. „Sie vernebeln ihr Umfeld.“ Sie sind sozial engagiert, vielleicht sogar hoch angesehen, sie sind Familienväter oder suchen gezielt nach Partnerinnen mit Kindern. Natürlich dürfe nicht jeder unter Generalverdacht gestellt werden. „Aber es sollte dennoch für möglich gehalten werden.“ Kein Kind könne sich allein schützen. „Die Erwachsenen tragen die Verantwortung“, lautet die zentrale Botschaft.

Prävention beginnt auf dem Wickeltisch

Was ist das wirksamste Mittel, Kinder zu schützen? „Eine gute Beziehungsarbeit ist wichtig, damit sich ein Kind Erwachsenen anvertrauen kann“, betont Ann-Kristin Hartz. Und: Prävention beginne auf dem Wickeltisch, zum Beispiel beim sachlichen Benennen von Körperteilen. Kinder sollten zudem früh lernen, Grenzen zu setzen, wenn es um ihren Körper oder ihnen unangenehme Berührungen gehe. Viele Kinder würden dagegen nach wie vor dazu erzogen, sich sozial anzupassen. „Und wenn was passiert ist, wird gefragt: Warum hast du dich nicht gewehrt?“

Rat: In Einrichtungen gemeinsam Verhaltenskodex aufstellen

In Einrichtungen wie Kindergärten oder Sportvereinen rät Ines Fricke, gemeinsam einen Verhaltenskodex als Bestandteil eines Schutzkonzeptes aufzustellen. Er müsse an den jeweiligen Zielgruppen ausgerichtet sein. Im Sportverein könnten sich die Mitglieder zum Beispiel darauf einigen, dass Schützlinge nicht privat nach Hause gefahren werden oder Betreuer nicht zusammen mit Kindern duschen.

Schutzkonzepte, so Ann-Kristin Hartz, sollten nicht als Last empfunden werden. Denn sie schützten alle – und nicht zuletzt auch vor falschen Verdächtigungen. „Es geht um eine gemeinsame Haltung in Einrichtungen.“ Ein Beispiel: das Wickeln von Kleinkindern in der Kita. In manchen Einrichtungen würden Kinder hinter einer Glasscheibe gewickelt. Andere sähen darin eine Verletzung der kindlichen Intimsphäre, schildert Ann-Kristin Hartz unterschiedliche Positionen, die auch spalten könnten. „Aber es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.“

Schutzkonzepte gegen Missbrauch machen es Tätern unbequem

Ines Fricke setzt zudem auf Abschreckung. Schutzkonzepte machten es Tätern unbequem, sie signalisierten: „Wir sehen dich. Wir haben das Thema auf dem Schirm.“

An dem Informationsabend geht es unter anderem um Zahlen und Fakten zu sexualisierter Gewalt, um Täterstrategien, Signale, die Kinder senden, und Präventionsmöglichkeiten. Anmeldungen werden bis Montag, 9. Oktober, unter folgender E-Mail entgegengenommen: praeventionsrat@braunschweig.de