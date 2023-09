Bornstedt Zwischen Helmstedt und Magdeburg ist es am Mittwochvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Auf der A2 in Richtung Berlin staute es sich.

Autobahn 2 Tesla kracht in Lkw - schwerer A2-Unfall bei Magdeburg

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 sind am Mittwochvormittag zwei Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich zwischen der Anschlussstelle Alleringersleben und dem Rasthof Börde. Nach ersten Angaben der Polizei war ein Lkw in Richtung Berlin unterwegs und wechselte die Fahrspur.

Der Fahrer eines nachfolgendes Tesla erkannte dies wohl zu spät und krachte ungebremst in den Lkw-Anhänger. Dabei entstand am Auto ein Totalschaden. Von den Insassen wurden zwei Personen verletzt, einer von ihnen schwer. Der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten mussten zwei Fahrspuren voll gesperrt werden. In Fahrtrichtung Berlin kam es deshalb zu Behinderungen. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.