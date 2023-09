Niedersachsen-Wetter: Dieser Trend „lässt einfach nicht locker“

Braunschweig Das Wetter in Niedersachsen zeichnete sich zuletzt durch wildes Hin und Her aus. Jetzt verspricht ein Meteorologe Stabilität. Um was geht es genau?

Die Sonne steht am frühen Morgen am Himmel und strahlt hinter einem Spinnennetz. (Symbolbild)

Auch, wenn das „Dinner for one“ und das Wetter in Niedersachsen an und für sich nichts miteinander zu tun haben: Geht es darum, wie die Temperaturen und das Wetter allgemein sind, könnte man einen Zusammenhang herstellen. Denn: Nicht nur beim „Dinner for one“ äußert Miss Sophie auf eine Frage von Bulter James wiederholt als Antwort: „The same porcedure as last year“ (zu deutsch: Die gleiche Prozdeur wie im letzten Jahr).

Nein, auch beim Wetter ist es die gleiche Prozdeur wie im letzten Jahr. Eigentlich sogar wie in jedem Jahr. Schließlich kommt alljährlich die immer gleiche Frage auf. Wann löst das Herbstwetter den Sommer ab?

Trotz Wirrwarr beim Wetter in Niedersachsen: September besticht mehrheitlich durch Sommerwetter

Nun, das Jahr 2023 scheint dabei nicht unbedingt befähigt zu sein, eine klare Antwort zu geben. Was haben wir in diesem und dem vorherigen Monat nicht schon alles gehört, wenn es um das Wetter in Niedersachsen geht!? Da war schon lange von der Abschiedstour des Sommers die Rede. Dann hieß es nach den Spekulationen um ein letztes warmes Sommer-Wochenende, dass ordentlich Schwung in die Wetterküche komme und es nun mit der Herrlichkeit vielleicht sogar vorerst vorbei sein könnte. Kurzum: Das Niedersachsen-Wetter glich in Teilen einem echten Wirrwar.

Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere: Wir erleben nicht nur in Braunschweig oder Niedersachsen Rekorde, was das Wetter im September angeht, sondern deutschlandweit. Gerade erst hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigt: Der September 2023 ist der wärmste September seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Nur verständlich, dass sich angesichts dieser Meldung der Großteil der Menschen wünscht, dass es mit dem Wetter in Niedersachsen in dieser Form so weitergeht. Nicht nur, was die letzten Tage des Septembers angeht, sondern auch darüber hinaus. Der Begriff „goldener Oktober“ lässt grüßen.

Hoffnung auf einen goldenen Oktober? Was Hoch „Rosi“ mit dem Niedersachsen-Wetter macht

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net, der auf Youtube in Videos immer wieder Updates zum Wetter in der ganzen Republik gibt und – so wie es sich für einen Experten gehört – auch Wetterprognosen für die Zukunft abgibt, lehnt sich nun weit aus dem Fenster. Er legt sich in einer Sache ganz klar fest und konstatiert: „Er wird nicht enden.“ Gemeint ist damit eines: Jung geht davon aus, dass der September seiner Rekord-Linie treu bleibt und nicht nur das Niedersachsen-Wetter in den letzten Tagen des Monats nochmal richtig gut wird. Von einem Abschied des September-Sommers könne also keine Rede sein.

Die Wettervorhersagen sprechen beständig von Temperaturen rund um die 20 Grad Celsius für die letzten Tage. Und das gilt nicht nur für das Wetter in Niedersachsen, sondern deutschlandweit. Auslöser dessen? Hoch „Rosi“. Selbiges versorgt uns in den kommenden Tagen nochmal mit Sonnenstrahlen satt. Oder wie Dominik Jung es kommentiert: Der Sommer „lässt einfach nicht locker“. Ein Szenario, das auch Anfang Oktober so bleiben soll. Denn Jung verspricht „stabiles Sommerwetter“. Auch, wenn dies für diesen Zeitpunkt „schon sehr außergewöhnlich“ sei.