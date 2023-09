Helmstedt Am Dienstagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen auf der A2 zwischen Helmstedt-Ost und Helmstedt-Zentrum gekommen.

Auf der A2 zwischen Magdeburg und Hannover ist es am Dienstag zu weiteren Unfällen gekommen. Unter anderem ist ein mit Motoröl beladener Lastwagen umgekippt.

Unfälle auf der A2 A2 zeitweise voll gesperrt: Drei Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Am Dienstagmorgen ist es gegen 5.48 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A2 zwischen Helmstedt-Ost und Helmstedt-Zentrum in Fahrtrichtung Hannover gekommen. Das berichtet die Feuerwehr Helmstedt.

Demnach wurde die Feuerwehr am frühen Morgen ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der A2 gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass insgesamt drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt waren. Es waren jedoch keine Personen eingeklemmt. Auch eine erste Rauchentwicklung hätte sich vor Ort nicht bestätigt.

Die A2 war in Fahrtrichtung Hannover zeitweise voll gesperrt

Eine Person wurde zusammen mit dem Rettungsdienst aus einem Fahrzeug gerettet, eine weitere Person wurde bis zum Eintreffen eines weiteren Rettungswagens betreut. Die Fahrtrichtung Hannover war zeitweise voll gesperrt.

An den verunfallten Autos wurden die Fahrzeugbatterien abgeklemmt und die Fahrbahn grob gereinigt. Der Einsatz dauerte insgesamt etwa eine Stunde. ZurUnfallursache und der Schwere der Verletzungen konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen. Die Einsatzstelle wurde abschließend der Autobahnpolizei übergeben.

Bei dem Unfall wurden zwei Menschen verletzt

Gegen Mittag teilt die Polizei mit, dass bei dem Unfall zwei Menschen verletzt worden sind, einer von ihnen schwer. Bei den drei Fahrzeugen, die in den Unfall verwickelt waren, hätte es sich um einen Lastwagen, ein Auto und einen Kleintransporter gehandelt, die zusammengestoßen waren. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Unfälle am Dienstag auf der A2 zwischen Magdeburg und Hannover

Auf der A2 zwischen Magdeburg und Hannover ist es am Dienstag zu zwei Unfällen mit Lastwagen gekommen. Die Autobahn ist am Vormittag noch in beiden Richtungen voll gesperrt. Zwischen den Ausfahrten Eilsleben und Bornstedt ist die Fahrbahn Richtung Berlin mindestens bis zum Mittag gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Weiter westlich ist die Gegenfahrbahn bei der Ausfahrt Alleringersheim nach einem weiteren Auffahrunfall ebenfalls gesperrt.

Ein Lastwagen war in einer Baustelle auf die Leitplanken gekommen und zur Seite gekippt. Nach Angaben der Polizei war das Fahrzeug mit Ein-Liter-Packungen Motoröl beladen, die bei dem Unfall beschädigt wurden. Der 53 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt. Der Verkehr wird zwischen den Ausfahrten Eilsleben und Bornstedt umgeleitet. Einen Auffahrunfall mit einem Lastwagen gab es zudem gegen 8 Uhr auf der Gegenfahrbahn weiter westlich. Genauere Angaben zum Unfallhergang und Beteiligten konnte die Polizei zunächst nicht machen.