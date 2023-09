50-Jähriger fährt auf der A7 in einen LKW und stirbt

Ein 50 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 7 in Südniedersachsen ums Leben gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Mann am Montag kurz vor der Anschlussstelle Hann. Münden-Lutterberg mit dem Auto auf einen Lastwagen auf, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Aufprall erlitt er tödliche Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die Autobahn in Richtung Kassel wurde zwischen den Anschlussstellen Hann. Münden-Hedemünden und Lutterberg gesperrt. Noch am Abend dauerte die Sperrung an, es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen. Gegen 21.00 Uhr staute sich der Verkehr den Angaben zufolge noch bis in Höhe Göttingen zurück. Gegen 22.00 Uhr sei die Fahrbahn dann wieder freigegeben worden, teilte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Dienstag mit.

Auto prallt gegen Baum - Fahrer stirbt im Krankenhaus

Nachdem er mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren ist, ist ein 37-Jähriger in der Grafschaft Bentheim ums Leben gekommen. Der Mann sei am Montagabend auf dem Weg von Wietmarschen nach Nordhorn nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Fahrer wurde von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit und per Hubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er wenig später.

Fünf Verletzte bei Unfall auf K10 - 20-Jähriger tödlich verunglückt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 10 bei Kirchseelte (Landkreis Oldenburg) sind am Montagabend fünf Menschen verletzt worden, einer davon tödlich. Ein 20-jähriger Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer seien mit dem Autor in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte eine Sprecherin am Dienstagmorgen mit. Der Wagen sei daraufhin zurück auf die Straße und in den Gegenverkehr geschleudert worden. Dort sei das Auto mit einem anderen entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt.

Die beiden jungen Männer wurden nach Angaben der Polizei durch den Zusammenstoß im Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Nach der Befreiungsaktion durch die Feuerwehr wurden sie ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag der 20-Jährige laut Polizei seinen Verletzungen.

In dem entgegenkommenden Auto saßen ein 57-jähriger Fahrer und seine 55-jährige Beifahrerin. Der Fahrer wurde leicht verletzt, die Beifahrerin trug schwere Verletzungen davon. Hinter ihnen fuhr noch ein weiteres Auto, das auf das Auto des Ehepaars auffuhr. Dessen 19-jähriger Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Ein Kriseninterventionsteam war neben Feuerwehr und Polizei zur Betreuung der Beteiligten vor Ort.

Bundespolizei entdeckt bei Razzia über 100 wohl eingeschleuste Syrer

Bei einer Razzia in fünf Bundesländern hat die Bundespolizei am frühen Dienstagmorgen mehr als 100 mutmaßlich eingeschleuste Syrer entdeckt. Es seien fünf Haftbefehle vollstreckt worden - gegen zwei Frauen und einen Mann in Stade sowie je eine Frau und einen Mann in Gladbeck, sagte ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur. „Alle fünf sind auch Syrer“, ergänzte er. Die fünf Festgenommenen seien selbst Asylbewerber und alle familiär miteinander verbunden.

Den Ermittlungen zufolge zahlten die mutmaßlich Geschleusten jeweils 3000 bis 7000 Euro für ihre illegale Einreise nach Deutschland, wie der Sprecher weiter mitteilte. Den Beschuldigten werde neben banden- und gewerbsmäßigem Einschleusen von Ausländern unter anderem auch Geldwäsche vorgeworfen: Sie hätten mit ihren illegalen Einnahmen beispielsweise Goldschmuck gekauft. „Dann sitzen sie nicht mehr auf dem Geld“, sagte der Sprecher.

Wie die Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main mitteilte, waren mehr als 350 Beamte in sieben Kommunen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stade in Wohnungen und Häusern im Einsatz: in Stade (Niedersachsen), Gladbeck (Nordrhein-Westfalen), Fulda, Kassel (beides Hessen), Bremen, Balge (Niedersachsen) und Kelheim (Bayern).