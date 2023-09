Gastronomie Ein Leerstand weniger! Neues Restaurant am Kohlmarkt

Foto: Bernward Comes / FMN

Das „Eat Grill & Bar“ hat am Wochenende an Braunschweigs Kohlmarkt eröffnet.

Braunschweig Am vergangenen Wochenende hat das „Eat Grill & Bar“ per „Soft Opening“ die Türen geöffnet. In den Räumen war bis 2021 das Modegeschäft Esprit.