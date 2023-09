Osnabrück: Sieben Menschen bei Autounfall nach Hochzeit verletzt

Belm Eine Hochzeitsgesellschaft geriet in einen Unfall und ein 56-Jähriger hat zwei Frauen mit einem Messer attackiert. Die Blaulichtmeldungen aus Niedersachsen.

Ein frisch vermähltes Brautpaar und fünf Gäste der Hochzeitsfeier sind am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Osnabrück verletzt worden. «Das war eine Hochzeitsgesellschaft auf dem Rückweg von der Hochzeit nach Hause», berichtete der Sprecher der Feuerwehr Belm, Hendrick Seger. «Die Braut war noch im Hochzeitskleid.» Bei dem Unfall in Belm wurde ein Mann schwer verletzt, die anderen erlitten eher leichte Verletzungen. Alle seien vom Rettungsdienst untersucht und dann ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Feuerwehrsprecher.

Nach Angaben der Polizei war der Fahrer des Kleinbusses aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, der Wagen kippte daraufhin in den Graben. «Ein Lkw-Fahrer hielt an und half den Menschen aus dem Kleinbus», sagte der Feuerwehrsprecher, der bei dem Einsatz dabei war. «Sie standen natürlich auch alle unter Schock. So wünscht man sich nicht, dass die Hochzeit endet.»

Als alle Verletzten versorgt waren, schauten sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Innenraum des Fahrzeuges näher an. «Alles lag durcheinander, alles war verschmiert und verschmutzt», berichtete der Sprecher. «Die ganzen Gastgeschenke lagen verstreut im Auto. Wir haben alles aus dem Auto rausgeholt. Den Brautstrauß konnten wir retten.»

Danach säuberten die Feuerwehrleute den Innenraum des Wagens. «Wir haben versucht, das alles so gut es geht wieder herzurichten. Die Geschenke und Luftballons haben wir schön im Kofferraum verstaut, damit sie noch etwas davon haben.» Später sei das Fahrzeug dann abgeschleppt worden. «Am Ende haben sie noch viel Glück gehabt», sagte der Feuerwehrsprecher.

Quackenbrück: Zwei Frauen schwer verletzt - 56-Jähriger festgenommen

Ein 56-Jähriger soll zwei Frauen im Landkreis Osnabrück mit einem Messer schwer verletzt haben, bei einem Opfer besteht Lebensgefahr. Die Polizei hat den Mann wegen versuchten Totschlags festgenommen. Der Angriff ereignete sich am Samstagfrüh in der Wohnung des 56-Jährigen in Quakenbrück, wie die Polizei mitteilte. Nachbarn hatten demnach die Taten durch ein Fenster beobachtet und den Notruf gewählt.

Als die Polizei vor Ort eintraf, griff der 56-Jährige die Beamten an und flüchtete, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte kümmerten sich zunächst um die beiden verletzten Frauen. Die Lebensgefährtin des Mannes erlitt schwere Verletzungen, die andere Frau wurde lebensgefährlich verletzt.

Der 56-Jährige wurde später im Stadtgebiet festgenommen. Zum Alter der beiden Frauen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Weshalb der Mann seine Lebensgefährtin und die andere Frau attackierte, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Landkreis Oldenburg: Aufmerksame Nachbarin beobachtet Einbrecher und alarmiert Polizei

Dank einer aufmerksamen Nachbarin hat die Polizei einen Einbrecher im Landkreis Oldenburg auf frischer Tat erwischt. Der 24-Jährige war am Freitag in Huntlosen in ein Einfamilienhaus eingebrochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Nachbarin hatte den Mann auf dem Grundstück gesehen und die Polizei alarmiert, da die Bewohner nicht zu Hause waren.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, versuchte der Einbrecher noch zu flüchten, wurde aber nach kurzer Verfolgung festgenommen. Es handelt sich um einen 24-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Der Mann hatte eine Terrassentür aufgebrochen und unter anderem Schmuck gestohlen, den er noch bei sich trug. Der 24-Jährige sollte am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Unfall bei Kakenstorf: Zwei Menschen verletzt

Bei einem Unfall in Kakenstorf (Landkreis Harburg) sind in der Nacht zu Samstag zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 67-jähriger Autofahrer wollte auf die B75 einbiegen und missachtete dabei wohl die Vorfahrt eines bereits auf der Bundesstraße fahrenden 24-Jährigen, wie ein Sprecher der Polizei Harburg am Samstag sagte. Das Auto des 24-Jährigen überschlug sich und landete auf dem Dach - der Fahrer wurde den Angaben zufolge schwer verletzt. Der 67-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die B75 wurde im Nachgang des Unfalls für etwa zwei Stunden gesperrt.