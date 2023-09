Neue Marke zieht in Designer Outlets Wolfsburg - Salamander schließt

Das Schuhgeschäft Salamander in den Designer Outlets Wolfsburg schließt an diesem Wochenende. Für die Ladenfläche gibt es schon einen Nachmieter.

Einkaufen in Wolfsburg Neue Marke zieht in Designer Outlets Wolfsburg - Salamander geht

In den Designer Outlets Wolfsburg (DOW) lassen sich an diesem Wochenende gute Schnäppchen machen: Das Schuhgeschäft Salamander schließt seine Pforten. Schon diesen Samstag ist der letzte Verkaufstag. „Wir schließen“ kündigen Aushänge in den Schaufenstern an, Schilder weisen auf den Räumungsverkauf mit Rabatten hin.

Erst im Herbst vergangenen Jahres verkündete Schuhhändler Görtz seine Insolvenz. Die Filiale in der Wolfsburger City-Galerie ist seit Anfang dieses Jahres geschlossen. Wenige Wochen später traf es dann auch das Traditionshaus Salamander. Der Mutterkonzern Ara hatte im Dezember 2022 sowohl für das Unternehmen Salamander als auch den Schuhhändler Klauser eine umfassende Sanierung im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens beantragt, im Frühjahr folgte ein Insolvenzverfahren in Eigenregie.

Salamander-Filiale in den Designer Outlets Wolfsburg schließt

Diese Woche wurde nun bekannt, dass für beide Unternehmen eine Investorin gefunden wurde. Berichten zufolge übernimmt die Prime Footwear Investors AG beide Gesellschaften. Zahlreiche Filialen des traditionsreichen Unternehmens Salamander sollen unter neuem Konzept erhalten bleiben. Für den Outlet-Store in Wolfsburg ist aber wohl endgültig Schluss.

Für die Ladenfläche in der erste Ellipse des Outlet-Centers gibt es laut Center-Manager Michael Ernst bereits einen Nachmieter: Noch in diesem Jahr, voraussichtlich vor dem Start des Weihnachtsgeschäfts, will die Modemarke G-Star Raw den Store in den Designer Outlets Wolfsburg beziehen. Der niederländische Hersteller ist vor allem bekannt für seine Denim-Jeans. Ein genaues Datum für die Eröffnung steht noch nicht fest, für den Shop werden auf der Website des DOW allerdings schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht.

In den Designer Outlets herrscht immer wieder Fluktuation: Die Outlet-Shops von Diesel und Esprit sind mittlerweile Vergangenheit. Dafür feierte das DOW 2023 auch Neueröffnungen: Im Frühjahr kam die Marke Joop, im August eröffnete ein Shop der Herrenmode-Marke Only & Sons. Abgesehen vom neuen G-Star-Store sei momentan aber kein weiterer Wandel geplant, erklärt Michael Ernst. „Auch nicht beim kulinarischen Angebot. Wir sind im Gastro-Bereich gut aufgestellt“, sagt der Center-Manager.

Umzüge in der City-Galerie Wolfsburg stehen bevor

In der City-Galerie hingegen ändert sich demnächst einiges. In dem Einkaufszentrum in der Wolfsburger Porschestraße stehen zwei Umzüge an. Nach dem Auszug des Schuhgeschäfts Galipp - das Familienunternehmen hatte die City-Galerie im Sommer nach 22 Jahren verlassen - zieht der Sportausstatter Intersport nächsten Monat vom ersten Ober- ins Erdgeschoss. Voraussichtlich am 23. November soll die Filiale im ehemaligen Galipp-Laden eröffnen, wie Center-Manager Andreas Schwarzkopf ankündigt.

Der Depot-Store in der City-Galerie Wolfsburg zieht um. Das Geschäft bezieht die ehemalige Fläche von Spiele Max im Obergeschoss. Foto: Helge Landmann / regios24

Auch für die ehemalige Spiele-Max-Filiale im Obergeschoss, dort war Mitte Juni 2021 letzter Verkaufstag, gibt es einen Nachfolger: Depot wechselt vom jetzigen Standort im Obergeschoss auf die Fläche des insolventen Spielwarenhändlers. Ab Mitte November sollen dort Wohnraum-Accessoires, Geschenk- und Dekorationsartikel verkauft werden, die Schaufenster sind bereits abgeklebt. „Wir freuen uns sehr auf die Umverlagerung. Beide Konzepte werden ein breiteres Sortiment anbieten“, sagt Schwarzkopf.

Neuer Ankermieter kommt in die City-Galerie Wolfsburg

Durch die Umzüge will das Einkaufszentrum Platz für einen neuen Ankermieter schaffen. „Die Maßnahmen zielen darauf ab, dass wir im nächsten Jahr einen strategisch sowie sehr wichtigen neuen Ankermieter etablieren werden“, erklärt Schwarzkopf. „Darauf können sich Wolfsburg und Umgebung sehr freuen. Das wird großartig.“ Was im Detail geplant ist, verrät Schwarzkopf allerdings noch nicht. „Ein wenig Geduld ist noch erforderlich, bis eine offizielle Kommunikation erfolgen kann“, betont der Center-Manager.