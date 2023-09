Wolfsburger schlägt sich in Schlagloch Zahn aus

Dirk Boeken (links) stürzte in Ehmen wegen eines Schlaglochs und brach sich einen Zahn aus. Auch Jürgen Finger ärgert sich über den Straßenschaden in der Straße Zum Malerhoop.

Er wollte einen Bekannten in Ehmen besuchen und bog mit seinem Leihroller nichtsahnend in die Straße Zum Malerhoop ein: Dort nahm die Fahrt von Dirk Boeken vor knapp zwei Wochen ein jähes Ende. Das Vorderrad des E-Scooters blieb in einem mit Wasser vollgelaufenen Schlagloch stecken. Der 55-Jährige knallte auf die Straße und brach sich dabei einen Zahn ab.

„Ich habe hier gelegen“, erzählt der Sülfelder am Dienstag und zeigt auf den Gehweg. Auf seinem Handy hat er ein Foto von seinem Gesicht direkt nach dem Unfall: Eine Seite ist rot und geschwollen. Ein anderes Foto zeigt den Straßenschaden bei Regen: Das Schlagloch wird von einer großen Pfütze versteckt.

Wolfsburger bricht sich in Schlagloch Zahn ab

Als Dirk Boeken mit dem E-Scooter verunfallte, wurde das Schlagloch auf der Straße Zum Malerhoop von einer Pfütze verdeckt. Foto: Dirk Boeken / Privat

Eigentlich handelt es sich um mehr als ein Schlagloch. Ein Graben durchzieht die komplette Straße Zum Malerhoop von einem Bürgersteig zum anderen. Auf der einen Seite wurde rotes Pflaster hineingelegt. Daneben klafft das Schlagloch. Jemand hat inzwischen Sand hineingekippt. Zum dritten Mal schon, erzählt eine Nachbarin, habe ein Anwohner die Vertiefung so notdürftig aufgefüllt.

Der Graben ist nicht neu. Jürgen Finger und ein weiterer Anwohner schildern, dass er aus dem vergangenen Jahr stamme. Da habe die Deutsche Glasfaser in der Straße Glasfaserkabel verlegt, auch „kreuz und quer“ über die Fahrbahn. Danach sei die Decke nicht wiederhergestellt worden. Fast 15 Zentimeter, erzählen die Männer, sei das Schlagloch tief. „Wenn man da mit dem Auto durchgefahren ist, hat es ganz schön geknallt.“ Der Sand nutze allerdings auch nichts, der sei nach zwei Tagen weg, meint der eine. Jürgen Finger erklärt, dass viel Verkehr auf der Straße sei: Eltern, die ihre Kinder zur Kita und Schule bringen.

Sülfelder stürzte in Ehmen mit E-Scooter

So sieht der Straßenschaden aus, wenn er gerade nicht von Sand kaschiert wird. Foto: Privat / Funke Niedersachsen

Der andere Anwohner erzählt, dass er den Ortsbürgermeister von Ehmen sowie Oberbürgermeister Dennis Weilmann wegen des Straßenschadens angeschrieben habe. Am Dienstag wartete er noch auf eine Antwort. Auch der verunfallte Dirk Boeken hat sich nach eigenen Angaben bei der Stadtverwaltung beschwert. Bis Dienstag mit null Resonanz.

Mitten im Gespräch stehen plötzlich zwei Männer mit Besen da und fangen an, den Sand zu glätten. Einer der Arbeiter berichtet, sie arbeiteten eine Mängelliste ab. Der Graben am Malerhoop stehe aber noch nicht darauf. Er rät, solche Probleme gar nicht erst an die Stadt Wolfsburg zu melden, sondern direkt an die Deutsche Glasfaser. Das gehe schneller.

Deutsche Glasfaser ließ Straße in Ehmen aufreißen

Das Telekommunikationsunternehmen teilt auf Anfrage mit, die Situation in Ehmen sei ihm bekannt. „Hierzu ist das Projektteam vor Ort sowohl mit unserem Baupartner als auch mit der Stadt Wolfsburg und den Anwohnerinnen und Anwohnern im Austausch“, erklärt eine Pressesprecherin.

In Ehmen seien sechs Leitungen verlegt worden, in die 25 Hauptkabel mit je 96 Fasern eingeblasen werden müssten. „Vor diesem Hintergrund wurde die Straße in offener Bauweise gequert und die Straßenoberfläche zunächst

provisorisch wiederhergestellt, um mehrmaliges Öffnen während der Arbeiten zu vermeiden“, heißt es weiter. Für die Behebung des aktuellen Schadens an der Fahrbahndecke arbeite die Deutsche Glasfaser eng mit den Wolfsburger Entwässerungsbetrieben (WEB) zusammen. Warum, wird aus ihrer E-Mail nicht wirklich verständlich. Doch die Stadt Wolfsburg kann diesbezüglich aufklären.

Die Fahrbahndecke im Ehmer Malerhoop blieb offen

Die Stadtverwaltung schildert, dass bei der Verlegung des Glasfaserkabels vermutlich die Straßenablaufleitung beschädigt wurde. „Aus diesem Grund ist die Funktion des Ablaufes gestört.“ Die WEB habe nun die verkehrsbehördliche Anordnung und eine Aufbruchgenehmigung eingeholt. Ab Donnerstag, 21. September, wollte sie laut Stadt-Pressestelle die defekte Ablaufleitung erkunden, um im Anschluss den Schaden zu beheben.

„Erst im Nachgang wird dann ein sachgerechter Verschluss des Aufbruchs durch die von der Deutschen Glasfaser beauftragte Firma erfolgen“, heißt es aus dem Rathaus. Die Deutsche Glasfaser kündigt in ihrer Stellungnahme an, die Straßenoberfläche nach den WEB-Arbeiten „umgehend“ wiederherzustellen.

Bei der Kabelverlegung wurde ein Ablauf beschädigt

Und was ist nun mit dem abgebrochenen Zahn von Dirk Boeken? Springt die Versicherung der Stadt Wolfsburg ein? Der Sülfelder könne mögliche Schadenersatzansprüche bei der Stadt Wolfsburg geltend machen, schreibt ein Pressesprecher der Kommune.

Nach Prüfung des Sachverhaltes und Rücksprache mit dem kommunalen Haftpflichtdeckungsverband der Stadt Wolfsburg werde der „Anspruchsteller“ über das Ergebnis informiert. „Es handelt sich jeweils um eine Einzelfallprüfung, so dass eine pauschale Aussage hier nicht möglich ist.“

In Ehmen gab es schon einmal Probleme mit einem tückischen Schlagloch: Eine Wolfsburgerin brach sich im September 2022 den Oberschenkelhals, als sie in der Straße Sohlsträuchen fast direkt vor ihrer Haustür in dem Loch hängen blieb.