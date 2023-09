Kampf gegen Kinderpornografie - Ermittler sichern Beweismaterial

Im Kampf gegen Kinderpornografie hat die Polizei insgesamt 71 Wohnungen, Garagen und Fahrzeuge in der Region Hannover durchsucht und diverses Beweismaterial sichergestellt. Bei einem Mann fanden die Beamten rund 100 externe Festplatten, auf denen kinderpornografisches Material vermutet wird, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei einem weiteren Tatverdächtigen entdeckten die Ermittler rund 15.000 selbst gebrannte CDs und DVDs. Laut eigenen Angaben hatte der Mann die Bilder und Videos über 20 Jahre gesammelt und archiviert.

Eigene Ermittlungen sowie Hinweise anderer Behörden aus dem In- und Ausland hatten die Polizei zu den Tatverdächtigen geführt. Insgesamt 43 Durchsuchungsbeschlüsse haben die Beamten am vergangenen Donnerstag in einer Schwerpunktaktion vollstreckt. Dabei handelte es sich laut Polizei um verschiedene Verfahren, die nicht in Zusammenhang zueinander stehen. Bei den Durchsuchungen wurden die Tatverdächtigen angetroffen. Zunächst gab es aber keine Festnahmen. Die Polizei wird die großen Datenmengen nun auswerten, die Ermittlungen dauern an.