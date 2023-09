Goslar Mehrere Unglücke ereignen sich am Wochenende im Bereich der Polizeiinspektion Goslar. Die aktuellen Polizeiberichte in der Zusammenfassung.

Blaulicht Harz Badeunfall in Clausthal: 20-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Am Freitag haben sich im Bereich der Polizeiinspektion Goslar mehrere Unfälle ereignet, bei denen Menschen teilweise lebensbedrohlich verletzt wurden.

Tauchunfall in Harzer Hallenbad: Reanimation und Rettungshubschrauber-Einsatz

Zu einem lebensgefährlichen Badeunfall ist es laut Polizeimeldung im Hallenbad in Clausthal-Zellerfeld gekommen, als zwei 20- und 24-jährige Männer Apnoetauchen übten.

Der jüngere der beiden Brüder lag demnach gegen 17.25 Uhr plötzlich leblos am Beckenboden. Er konnte vor Ort reanimiert werden. Der Rettungshubschrauber Christoph 30 brachte den jungen Mann ins Krankenhaus. Er schwebt weiterhin in Lebensgefahr, so die Polizei am Montag.

Die Beamten weisen darauf hin, dass Apnoetauchen nur nach vorheriger ärztlicher Untersuchung und unter professioneller Aufsicht durchgeführt werden sollte.

Verkehrsunfall auf B242 Seesen - Motorradfahrer und Sozia bei Kollision verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 242 in Seesen sind am Freitag zwei Personen verletzt worden, berichtet die örtliche Polizei.

Als eine 19-jährige Autofahrerin demnach gegen 16.45 Uhr auf eine Kreuzung fuhr, kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer.

Der 63-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, seine 24-jährige Beifahrerin leicht. Beide Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt, so die Polizei abschließend.

